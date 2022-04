Muž nedal kolemjdoucímu cigaretu, násilník jej zkopal a shodil ze schodů

Napadení se stalo 19. března před domem v Nevanově ulici v Praze 6. „Poškozený tam kolem dvaadvacáté hodiny odmítl dát cigaretu neznámému muži a předpokládal, že tím celá událost končí. Bohužel se mýlil,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Odmítnutí muže totiž rozčílilo natolik, že poškozeného několikrát udeřil pěstí do hlavy, a to tak silně, až spadl na schody. Tam ho agresor ještě před útěkem zkopal do břicha.

Část napadení zaznamenala domovní kamera. Policisté tedy vědí, jak útočník vypadá, ale zatím se ho nepodařilo identifikovat. „Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158,“ vyzývají policisté.

Případ prověřují pro trestný čin výtržnictví, za což muži hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.