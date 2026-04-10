Soud poslal do vazby agresora z Kobylis, za brutální útok mu hrozí deset let

Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže, který minulý týden na Praze 8 brutálně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu život ohrožující poranění mozku. Obvodní soud pro Prahu 8 v pátek dopoledne rozhodl o uvalení vazby na útočníka, kterému nyní hrozí dlouholetý trest. Policie v pátek pro redakci iDNES.cz uvedla, že stav oběti zůstává kritický a napadený nadále bojuje o život.

Brutální incident, který se odehrál minulý čtvrtek odpoledne v ulici Frýdlantská, má své pokračování u soudu. Agresor, kterého policie vypátrala díky pomoci veřejnosti, již čelí konkrétním obviněním.

„Neznámý muž z dosud nezjištěných příčin uchopil poškozeného, kterého velmi razantně hodil na zem, přičemž jej následně ještě několikrát velmi silně udeřil. Opakované údery byly směřovány především do oblasti hlavy,“ popsala v pondělí průběh napadení mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3

V pátek potvrdila, že zdravotní stav poškozeného se dosud nezměnil a je stále v ohrožení života.

Napadení se odehrálo krátce před 16. hodinou mezi vchody panelových domů. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové útočník poškozeného nejprve velmi razantně srazil k zemi a následně do něj bušil silnými údery, které směřoval především na hlavu. Napadený pětatřicetiletý muž utrpěl mnohočetné zlomeniny v obličeji a krvácení do mozku. Po převozu do nemocnice musel podstoupit akutní operaci a jeho stav zůstává vážný.

Rozhodnutí o vazbě a hrozba vysokého trestu

Policie v pátek potvrdila, že útočník (ročník 1990) již není na svobodě. „Šestatřicetiletý muž byl obviněn z trestného činu těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. V pátek dopoledne rozhodl Obvodní soud pro Prahu 8 o jeho vzetí do vazby,“ uvedli policisté na sociální síti X.

Policisté prověřují také motiv celého činu, který dosud nebyl zcela objasněn.

„Pokud bude obviněný muž uznán vinným, hrozí mu odnětí svobody v délce až deseti let,“ uvedla v pátek Kropáčová. Policisté zároveň na sociálních sítích poděkovali lidem za spolupráci při pátrání, která byla pro dopadení podezřelého klíčová.

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...

„Chceš přes držku?“ Muž v pražském metru usměrňoval hajlujícího mladíka

Mladík hajloval v podchodu, stačilo na něj pořádně houknout

Na sociálních sítích se objevilo video z pražské stanice metra Můstek, na kterém kráčí muž se zdviženou pravicí a do toho provolává nacistický pozdrav „Heil Hitler“. Jiný kolemjdoucí muž rychle...

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

10. dubna 2026  12:11

Praha chce koupit Národní dům na Vinohradech. Zřejmě dorovná cenu z aukce

Národní dům na Vinohradech (25. března 2025)

Praha plánuje dorovnat cenu 399 milionů korun vzešlou z aukce a koupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Národní dům na Vinohradech. Radní města budou o odkupu hlasovat v...

10. dubna 2026  10:41

Tramvaje a autobusy na Dvoreckém mostě. Jak zamíchají pražskou dopravou?

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Nový Dvorecký most se otevře 17. dubna a už o den později tudy projedou linky městské hromadné dopravy. Dvě tramvajové, čtyři denní a dvě noční linky autobusů. Jak se změní doprava v oblasti poté, co...

10. dubna 2026  9:30

Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje v zápase s ústeckou Slunetou.

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...

9. dubna 2026  20:03,  aktualizováno  21:49

České házenkářky se favoritkám z Dánska vyrovnaly až po půli, vynikla Desortová

Dánská házenkářka Julie Mathiesen Scaglioneová se probíjí mezi Češkami.

České házenkářky v předposledním z šesti utkání skupiny Euro Cupu podlehly v Praze favorizovanému Dánsku 20:30. Svěřenkyně Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy ztratily zápas s úřadujícími vicemistryněmi...

9. dubna 2026  19:32,  aktualizováno  20:14

Dvorecký most, to bude i botanická zahrada z pouličních lamp a betonový vodník

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Koleje na novém Dvoreckém mostě ještě testuje tramvajová souprava a dělníci dokončují detaily tramvajové zastávky na konci mostu. Ale už příští týden na něj vjedou první tramvaje a autobus. Nový most...

9. dubna 2026  19:10

Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a Miroslav Koubek z Plzně (vpravo) během...

Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší...

9. dubna 2026  19:05

Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

Dýmovnice fanoušků Bohemians v domácím utkání proti Liberci

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...

9. dubna 2026  18:22

Unikátní pražské fitko boří hranice. Kojenci i malí školáci tu poznávají radost z pohybu

Interaktivní dětské hřiště Jony’s Gym v pražských Letňanech. (9. dubna 2026)

Výjimečnou tělocvičnu Jony’s Gym v pražských Letňanech ve čtvrtek slavnostně otevřeli veřejnosti. Projekt jako jediný v Česku nabízí fyzické aktivity speciálně upravené pro děti od šesti měsíců do...

9. dubna 2026  17:45

Začal úklid, všude je voda. Úřad Prahy 15 otevře po požáru nejdříve ve středu

Na radnici Prahy 15 v Horních Měcholupech vzplála střecha. (9. dubna 2026)

Úřad Prahy 15, na jehož střeše vypukl ve středu požár, začne fungovat v provizorním režimu nejdříve ve středu 15. dubna. Technikům se podařilo zprovoznit jednu „větev“ elektrických rozvodů a server,...

9. dubna 2026  10:29,  aktualizováno 

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Hala po nevěstinci v Holešovické tržnici se promění. Naposledy nahlédněte dovnitř

Hala 18 v Holešovické tržnici, kde sídlil ShowPark, projde zásadní proměnou za...

Zásadní proměna až za 250 milionů korun čeká halu 18 v komplexu Holešovické tržnice, kde až do nedávna působil noční klub a nevěstinec ShowPark. Půjde o další přestavbu a renovaci budov v tomto...

9. dubna 2026  15:58

Věžák pokrytý panely. Depo na Kačerově má největší fasádní fotovoltaiku v Česku

Fotovoltaické panely na budovách renovovaného depa Kačerov (8. dubna 2026)

I nezasvěcený cestující procházející přestupním uzlem na pražském Kačerově nebo řidič projíždějící po magistrále mohou postřehnout, že se věžák v areálu depa nad kolejištěm díky novému obložení...

9. dubna 2026

