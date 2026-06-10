Incident se odehrál na konci května ve večerních hodinách. Muž a žena nastoupili kolem 19:00 do autobusu linky číslo 188 na zastávce Bohdalec v Praze 4.
Společně jeli do zastávky Pod Vinicí v Záběhlické ulici, kde oba vystoupili.
V té chvíli začal muž přes čelní sklo a dveře autobusu gestikulovat směrem k řidiči, podle policie na něj ukazoval vulgární gesta a vyzýval jej na pěstní souboj.
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VIDEO: Muž nestihl autobus, ve vzteku pěstí rozbil skleněnou výplň dveří
„Při tom neznámý muž udeřil rukou do čelního skla autobusu, které tímto úderem poškodil, a způsobil tak škodu ve výši 45 tisíc Kč,“ popsal tiskový mluvčí policie Tomáš Lahoda. Následně pár odešel neznámo kam.
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VIDEO: Muž nestihl autobus. Když nepomohla ani gesta k řidiči, vysklil dveře
Policisté hledají jak podezřelého muže, tak jeho doprovod. Chtějí oba vyslechnout.
Žádají proto veřejnost o pomoc při pátrání po páru, který zachytily bezpečnostní kamery v autobuse. Informace mohou svědci podat na lince 158.