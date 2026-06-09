Hned po příjezdu na místo bylo patrné, že bezdomovec s policisty nehodlá spolupracovat. Strážníci ho vyzvali, aby prokázal svou totožnost, to však sedmapadesátiletý muž odmítl.
„Nechte mě. Vyřešte si to s tím, kdo volal,“ odmítl bezdomovec přiznat svoji vinu a jeho urážky a křik nadále gradovaly. „Omezujete mi osobní svobodu, přestaňte mi vyhrožovat, jste jako gestapo,“ zazněly mimo jiné nadávky z jeho úst na adresu zasahujících policistů.
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„Hlídka se snažila situaci uklidnit, ale dotyčný stupňoval svou agresivitu až do bodu, kdy zaútočil na jednoho ze strážníků,“ informovali strážníci na Facebooku
„Přestaň mě provokovat, ty šmejde,“ vyhrožoval krátce před útokem jednomu ze strážníků.
Policisté, kteří se celou situaci snažili řešit klidně, nakonec museli sáhnout k použití donucovacích prostředků. „Po svedení muže na zem a nasazení pout si celou záležitost převzala hlídka státní policie,“ dodali k případu městští policisté.
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V Praze se přitom napadení agresivní lidmi bez domova objevují stále častěji. Obyvatele metropole vyděsil v minulém týdnu například muž s nožem, který se pohyboval na pražském Andělu. K jeho zadržení museli policisté nakonec použít taser. Pozdější test v jeho krvi odhalil mix tvrdých drog.