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Neprovokuj, neřvi na mě. Bezdomovec nadával strážníkům, zmlknul až v poutech

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  16:01
„Muž je agresivní, sprostý a dělá z místa skládku.“ Tak znělo oznámení, které 3. června obdržela městská policie. A oznamovateli musela dát po příjezdu do Polské ulice na Praze 2 za pravdu. Muž zjevně pod vlivem návykových látek stupňoval své slovní útoky na strážníky ve fyzické napadení jednoho z nich. Ti ho však jednoduše zpacifikovali a případ předali policii.

Hned po příjezdu na místo bylo patrné, že bezdomovec s policisty nehodlá spolupracovat. Strážníci ho vyzvali, aby prokázal svou totožnost, to však sedmapadesátiletý muž odmítl.

„Nechte mě. Vyřešte si to s tím, kdo volal,“ odmítl bezdomovec přiznat svoji vinu a jeho urážky a křik nadále gradovaly. „Omezujete mi osobní svobodu, přestaňte mi vyhrožovat, jste jako gestapo,“ zazněly mimo jiné nadávky z jeho úst na adresu zasahujících policistů.

VIDEO: Muž s nožem děsil lidi na Andělu. Když se vydal k zastávce, zasáhla policie

„Hlídka se snažila situaci uklidnit, ale dotyčný stupňoval svou agresivitu až do bodu, kdy zaútočil na jednoho ze strážníků,“ informovali strážníci na Facebooku

„Přestaň mě provokovat, ty šmejde,“ vyhrožoval krátce před útokem jednomu ze strážníků.

Policisté, kteří se celou situaci snažili řešit klidně, nakonec museli sáhnout k použití donucovacích prostředků. „Po svedení muže na zem a nasazení pout si celou záležitost převzala hlídka státní policie,“ dodali k případu městští policisté.

Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul

V Praze se přitom napadení agresivní lidmi bez domova objevují stále častěji. Obyvatele metropole vyděsil v minulém týdnu například muž s nožem, který se pohyboval na pražském Andělu. K jeho zadržení museli policisté nakonec použít taser. Pozdější test v jeho krvi odhalil mix tvrdých drog.

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