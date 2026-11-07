Krádež a špionáž na sovětské misi v Praze. Čekista prodal tajemství III. internacionály

Ošklivé probuzení zažil sovětský ambasador v Praze Sergej Alexandrovskij 27. listopadu 1935. Sejf mise zůstal otevřený a pustý, zmizelo 14 010 dolarů, 1 723 liber, švýcarské a francouzské franky či další valuty. V přepočtu šlo o 700 tisíc tehdejších korun, na pražské poměry krádež rekordních parametrů. Ztratily se i písemnosti, a hlavně Alexander Kozimov. Zdánlivě obyčejný zřízenec mise, šofér. Ovšem s Kozimovovým jménem, sumou a popisem udaným Sověty i úředním zařazením leccos nebylo v pořádku.
ČSR Kozimova vydalo s podmínkou milosrdenství při výměře trestu. Navzdory slibům diplomatů skončil Kozimov v sídle GPU v moskevské Lubjance s kulkou v hlavě.