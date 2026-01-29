Z úschovy zmizely miliony, advokát dostal trest. O peníze budu bojovat, říká Barták

Podle soudkyně Dany Šindelářové nyní čtyřiasedmdesátiletý bývalý advokát Jiří Noha zneužil důvěry svého klienta Jaroslava Bartáka i toho, že byl lékař zavřený ve vězení, a připravil ho 2,5 milionu korun.
Peníze si k němu do advokátní úschovy dal Barták před lety v souvislosti se svým tehdejším stíháním a hrozbou vysokého trestu.
„Soud má za to, že pan obžalovaný (Noha) věděl přesně, co dělá a proč. Jednal od samého počátku protiprávně, protože okolnosti svědčily v jeho prospěch,“ prohlásila po vyhlášení rozsudku soudkyně.
Připomněla, že advokát Noha se ke svému klientovi Bartákovi choval nadstandardně, když mu třeba do vězení nosil různé pochutiny. Tím si u něj budoval důvěru. Výrazně méně snahy pak podle soudkyně Noha projevil, když měl bojovat za Bartákovo propuštění z vězení.
„Muselo pro něj být nemilé překvapení, když byl pan poškozený podmíněně propuštěn na svobodu,“ míní Šindelářová. Barták se totiž poté začal pídit po svých penězích a přišel na to, že mu u advokáta žádné nezbyly.
Za zpronevěru potrestal soud Nohu třemi lety vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu v délce čtyř let. Uložil mu také peněžitý trest ve výši 250 tisíc korun a nařídil, ať Bartákovi uhradí způsobenou škodu projednávanou v tomto řízení – tedy zhruba 2,5 milionu korun. K tomu má bývalý advokát odškodnit někdejšího klienta za nemajetkovou újmu částkou 50 tisíc korun.
Barták tvrdí, že si k Nohovi uložil mnohem víc peněz. Soudkyně ve čtvrtek upozornila státního zástupce, že se bývalý advokát mohl ohledně dalších svěřených částek od Bartáka dopustit trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Já nic, to někdo jiný, tvrdí Noha
Smlouvu o advokátní úschově peněz uzavřel lékař Jaroslav Barták se svým advokátem Jiřím Nohou v červnu 2012. O rok později dostal za sérii znásilnění, sexuální nátlak a vydírání pravomocně 14 let vězení. Trest mu později o dva roky zmírnil Nejvyšší soud.
Barták si u Nohy uschoval miliony korun, které získal například za prodej podílu v nemovitostech či ze svého podnikání.
„Byl jedním z mých deseti advokátů. Myslel jsem si, že je jeden z nejlepších. Vždycky mi do vězení nosil šunku, jeho manželka (státní zástupkyně – pozn. red.) mi smažila řízky. Věřil jsem mu, zdál se mi solidní, měl jsem v něj důvěru,“ vypověděl u soudu Barták.
Uvedl, že si u advokáta postupně uložil asi 15 milionů korun. Jeho zmocněnec dokonce vyčíslil v jednací síni výši způsobené škody na více než 50 milionů.
Podle Bartáka mohl Noha v případě nutnosti sám manipulovat s částkou do 25 tisíc korun na drobná vydání, na to ale musel klienta upozornit. „Ostatní musel mít se mnou projednané a podepsané. To se nestalo. Udělal převody mnoha milionů,“ uvedl dříve Barták.
„Opravdu se necítím vinen. Nic takového jsem nespáchal. Mrzí mě, že se poškozený pan doktor Barták po tolika letech takto zachoval. Věřím, že soud přihlédne ke všem důkazům, ke všem okolnostem a rozhodne spravedlivě,“ řekl Noha u prvního hlavního líčení loni v srpnu. Z dalších soudních jednání se omlouval. Nedorazil ani k vyhlášení rozsudku.
Podle Nohy zpronevěřil část lékařových peněz jistý inženýr Severa z firmy NODA Technologies, když údajně na pokyn Bartáka zakládal ve Velké Británii off-shorovou společnost.
Barták s tím nesouhlasí „Já žádného Severu neznám. Proč mu (Noha) poslal moje peníze, navíc bez mého souhlasu, jsem doteď nepochopil,“ tvrdí. Trvá na tom, že takový pokyn advokátovi nikdy nedal. Další peníze prý zmizely v souvislosti s údajným vydáním knih o Bartákovi. I nad tím ale bývalý lékař kroutí hlavou.
„Vždycky, když jsem chtěl vyúčtování, tak (Noha) říkal: Pane doktore, až vás pustí, tak si sedneme, dám vám francouzský koňáček a uděláme vyúčtování... Když mi to pak vyúčtoval a dal mi účty, tak mi poklesla brada, když jsem zjistil, že jsem přišel o tolik milionů. Pak doktor pak přiznal, že ho okradl ten inženýr Severa, ale to je mi jedno. Žádám soud, aby mi ty peníze byly vráceny,“ prohlásil Barták.
Zmíněného inženýra Miloslava Severu se k soudu předvolat nepodařilo. Podle soudkyně Šindelářové ho marně shání další české soudy a řeší, zda na něho vydají evropský zatykač.
Žalobce Adam Kobyljanský upozornil, že role Severy v případu údajné advokátní zpronevěry není zásadní. Nohovi navrhl tříletou podmínku a pětiletý zákaz výkonu advokátní činnosti. Podle databáze České advokátní komory je Noha z jejích řad již dva roky vyškrtnutý, proto soudkyně tento trest nakonec neuložila.
Obhájce pro bývalého advokáta u soudu neúspěšně žádal zproštění. Ve čtvrtek vyhlášený rozsudek je nepravomocný. Přítomné strany avizovaly, že si berou lhůtu na možné podání odvolání.
Připomeňte si kauzy lékaře Jaroslava Bartáka
12. srpna 2011 – Mladá fronta DNES informovala, že tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg o tři týdny dříve pomohl zachránit 22letou Češku, kterou na Filipínách údajně zadržoval její šéf, vlivný pražský lékař Jaroslav Barták. Schwarzenberg vyrozuměl českého velvyslance na Filipínách, který ženě pomohl s návratem do vlasti. Žena tvrdila, že ji Barták bil, sexuálně napadal a vyhrožoval jí smrtí.
21. srpna 2011 – Barták ukázal časopisu Týden údajný dodatek ke smlouvě s asistentkou, v němž se prý dívka zavázala být mu plně k dispozici. Barták tvrdil, že dívky, které s ním jezdily na zahraniční cesty, měly povinnost mít s ním pohlavní styk. Ta se podle něj skrývala pod pojmem „osobní služby“.
27. srpna 2011 – Barták byl po návratu z dovolené zadržen na ruzyňském letišti. Policie ho obvinila ze sedmi trestných činů. Lékař v té době čelil trestním oznámením od šesti žen.
29. září 2011 – Televize Nova informovala, že Barták měl přístup na vatikánské velvyslanectví v Praze, kde zařídil natáčení historicko-erotického filmu, v němž si sám zahrál. Počátkem září 2012 Nova uvedla, že Barták se zřejmě zúčastnil i utajeného obřadu ve Svatováclavské kapli katedrály svatého Víta. Vojenský velitel Hradu Karel Niederhafner kvůli tomu posléze skončil ve funkci.
5. září 2012 – U Městského soudu v Praze začal soud, v únoru 2013 Bartáka za šest znásilnění, pět případů vydírání a sexuální nátlak, nebezpečné vyhrožování a manipulaci s omamnými látkami poslal na 14 let do vězení. Barták se odvolal.
7. června 2013 – Vrchní soud v Praze potvrdil Bartákovi 14 let vězení. Barták následně podal dovolání k Nejvyššímu soudu.
25. listopadu 2013 – Deník Právo uvedl, že policie viní Bartáka z přípravy vraždy tří lidí: bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděry a pravoslavného kněze z Teplic Eugena Freimanna. Barták jejich usmrcení údajně plánoval spolu s dalšími vězni.
17. července 2014 – Nejvyšší soud Bartákovi částečně zrušil rozsudek za sexuální násilí. U většiny skutků jej ale znovu uznal vinným a uložil mu 12 let.
30. září 2014 – Státní zástupce podal na Bartáka obžalobu pro přípravu vraždy tří osob a vydírání dalších tří lidí.
2. prosince 2014 – Krajský soud v Liberci potrestal Bartáka za plánování tří vražd a vydírání dalších tří lidí 18 lety vězení. Z prvního 12letého trestu si odpykal tři roky, ve vězení by tak měl být ještě 27 let. Barták se odvolal. Vinu odmítl s tím, že šlo o běžné vězeňské debaty, které nemyslel vážně.
8. dubna 2015 – Ústavní soud odmítl Bartákovu stížnost proti dvanáctiletému trestu za obtěžování asistentek.
23. listopadu 2016 – Okresní soud v České Lípě zrušil jako nevýznamné další Bartákovo stíhání, a to v kauze pokusu o podplacení dozorce a nedovolených telefonátů z věznice.
12. února 2022 – Server iRozhlas uvedl, že Barták požádal o podmíněné propuštění. Okresní soud s tím nesouhlasil, krajský požádal o psychiatrický znalecký posudek, informoval server.
22. září 2022 – Okresní soud v Jablonci nad Nisou rozhodl o podmíněném propuštění lékaře Jaroslava Bartáka z vězení se zkušební dobou na sedm let a dohledem. Státní zástupce se vzdal práva stížnosti, a Barták tak byl 23. září propuštěn z jablonecké věznice Rýnovice.
2. prosince 2022 – Krajský soud v Liberci napočtvrté (po třech odsuzujících rozsudcích, které byly zrušeny) pravomocně zprostil Bartáka obžaloby. Nepodařilo se prokázat, že by ve vězení skutečně plánoval tři vraždy a vydírání. Zproštění navrhl i státní zástupce Jan Černý. Barták vinu od počátku odmítal.
