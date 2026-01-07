Advokátka přiznala, že klientům zpronevěřila 161 milionů, její dcera vinu odmítá

  11:16
Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovy složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Za podvod a zpronevěru jim hrozí až desetiletý trest vězení.

„Já se doznávám k té trestné činnosti, ze které jsem obžalována,“ uvedla devětasedmdesátiletá Suková. V obžalobě jsou však podle ní nepřesnosti. Rozhodla se proto nepřistoupit k formálnímu prohlášení viny, po kterém by se v jejím případě už nemuselo provádět dokazování.

„Vše je založeno pouze na tom, že doktorka Suková, moje matka, byla moje zaměstnavatelka,“ prohlásila osmačtyřicetiletá Marešová. „To ale automaticky neznamená, že jsem o její trestné činnosti věděla,“ dodala. Uvedla také, že chápe, v jaké situaci se ocitli poškození, a že ji to mrzí. Přála by si, aby se jim podařilo nahradit škodu.

Advokátka zpronevěřila přes 150 milionů, tvrdí policie. Zajistila auta či chatu

Marešová také odmítla tvrzení, že by její rodina žila v luxusu a utrácela spousty peněz. Podle ní žili normálním životem. Ví, že její matka ublížila hodně lidem, jako rodiče ji však dříve nepodezírala z páchání trestné činnosti. Sama by podle své výpovědi nevystavila své děti možnosti trestního stíhání.

Poškození, kterých je podle právní zástupkyně části z nich Hany Marvanové přes 50, v nevinu Marešové nevěří. Jedna z obětí Zuzana Reyne novinářům řekla, že jako klienti jednali především právě s dcerou Sukové. Poškození se přihlásili u pražského městského soudu s nárokem na náhradu škody, podle Reyne ale neočekávají, že by se jim několikamilionové částky vrátily.

Obžaloba tvrdí, že Suková a Marešová uzavíraly od roku 2007 do září 2022 s klienty smlouvy o advokátní úschově. Lidé u nich složili peníze, které měly ženy vyplatit druhé straně po naplnění smluvních podmínek. Peníze však vydávaly jen částečně nebo vůbec. Používaly je podle státního zastupitelství zejména k výplatám jiných klientů nebo si je v hotovosti vybíraly a použily pro sebe.

Pražskou advokátku stíhá policie za zpronevěru 50 milionů korun od klientů

Aby zakryla a vyřešila své finanční problémy vzniklé zpronevěrou, půjčovala si Suková podle žalobců v letech 2017 až 2020 od klientů peníze. Vykazovala je jako prostředky složené do advokátní úschovy její kanceláře.

Lidem slibovala úroky či zhodnocení vkladu. Už ale věděla, že nebude schopná své závazky plnit. Bývalá advokátka médiím už dříve přiznala, že klientům jejich prostředky sebrala. Zdůvodnila to tím, že jí docházely peníze.

Advokáti opakovaně kradou klientům miliony. Ministerstvo se chystá zakročit

Klienti Sukové, kteří mnohdy přišli o celoživotní úspory, podali v souvislosti s kauzou trestní oznámení na Českou advokátní komoru (ČAK). Marvanová ve středu zopakovala, že podle ní v komoře selhaly kontrolní mechanismy. ČAK je tak podle poškozených spoluodpovědná za způsobenou škodu. Komora to odmítá. Případ inicioval legislativní změnu pravidel advokátních úschov – náhrady poškozeným klientům bude v budoucnu vyplácet ČAK ze zvláštního garančního fondu.

