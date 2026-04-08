Advokát půjde do vězení, při pokusu o vraždu souseda mu dýkou probodl předloktí

  15:34
Advokát Tomáš Matoušek si odpyká 13,5 roku vězení za pokus o vraždu svého souseda. Trest mu ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Právník vinu popíral, pobodání souseda dýkou označoval za nutnou obranu. Domníval se, že mu muž střílel diabolkami po psech, střelce se ale v obci za Prahou odhalit nepodařilo. Podle dřívějšího svědectví starostky terorizují Matouškovi dobrmani vesnici a napadají lidi.

Soudy

„Útok byl veden velice nebezpečnou zbraní. Nebýt duchapřítomné obrany poškozeného, skončil by nejspíše jeho smrtí,“ uvedl předseda odvolacího senátu Robert Fremr.

Podle něj musel být Matoušek přinejmenším srozuměný s tím, že může souseda svým počínáním usmrtit. Připomněl, že advokát zákeřně zaútočil zezadu, na horní polovinu těla a že jedna z ran byla natolik silná, až muži probodla celé předloktí.

Matouškovi hrozilo 12 až 20 let odnětí svobody. Vedle pokusu o předem rozmyšlenou vraždu ho justice shledala vinným také z nebezpečného vyhrožování sousedově jedenáctileté dceři a z výtržnictví. Advokátovi přitížilo, že neprojevil žádnou sebereflexi ani lítost nad činem.

Osmapadesátiletý právník se dnes obsáhle hájil. Stěžoval si na šikanu ze strany obyvatel obce, na nečinnost policistů i na prvostupňový soud. „Tři roky tahám z fen diabolky. Tři roky na mě všichni kašlali a nechali mě se trápit,“ zdůraznil.

„Od samého počátku se cítím nevinen. Dokazování je naprosto neúplné,“ shrnul po několika hodinách. Domáhal se zrušení rozsudku a vrácení celého případu policii k došetření.

Matoušek se 10. září 2024 ozbrojil doma v obci Hvozdnice v Praze-západ velkou historickou dýkou a zaútočil s ní na horní polovinu trupu a krk souseda, který sekal trávu. Muž první dva údery vykryl rukou, takže ho advokát zasáhl nad ucho a do předloktí.

Třetím úderem ho trefil pod žebra, díky obranné reakci souseda ale rána nebyla hluboká. Poté Matoušek z místa odešel. Už necelého půlroku před tímto incidentem podle rozsudku sprostě vyhrožoval kolemjdoucí sousedově dceři a vyjádřil zájem usmrtit jejího otce.

„Obžalovaný úkorně prožíval to, že někdo střílel na jeho psy a policie s tím nebyla schopná nic udělat. Sám sebe přesvědčil, že jediným logickým pachatelem by měl být poškozený, ačkoliv pro to neměl žádné důkazy,“ podotkl Fremr.

Soused ve své dřívější výpovědi odmítl, že by Matouškovým psům ubližoval. Starostka obce zmínila, že vesnice vede s Matouškem spor o to, aby si zabezpečil pozemek, z nějž mu zvířata utíkají. Podle ní se lidé z obce bojí kolem jeho domu v centru vsi procházet.

Součástí rozsudku je povinnost uhradit sousedovi za bolestné a nemajetkovou újmu 170 tisíc korun, sousedově dceři pak dalších 20 tisíc a pojišťovně 37 tisíc korun.

Středočeský krajský soud loni zvažoval, zda pokus o vraždu nepřekvalifikovat na mírnější zabití v silném rozrušení, a to v souvislosti s tím, že Matoušek vnímá psy jako svoje děti. Upustil od toho proto, že advokát se za sousedem nevypravil bezprostředně poté, co si všiml postřelení své kojící feny, ale až s časovou prodlevou.

Po dobu trestního stíhání měl Matoušek pozastavený výkon advokacie. O vyškrtnutí pravomocně odsouzeného advokáta ze seznamu advokátů rozhoduje Česká advokátní komora.

