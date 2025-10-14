Vrhl se na souseda s dýkou v ruce, viní pražského advokáta. Bránil jsem se, tvrdí

Autor: ,
  15:19
Advokát Tomáš Matoušek čelí obžalobě z toho, že se u Prahy snažil ubodat dýkou jiného muže kvůli sousedským sporům. Právník v úterý u soudu popřel vinu a své počínání označil za nutnou obranu. Soused podle něj lže a společně s dalšími obyvateli obce ho za nečinného přihlížení policie dlouhodobě šikanuje. Matouškovi hrozí za pokus o vraždu, za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví 12 až 20 let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Cítím se nevinen. Nepopírám, že na místě – v uvozovkách – činu jsem byl, nicméně jednalo se o nutnou obranu, bránil jsem se útoku. Rozhodně popírám, že by došlo k útoku na horní polovinu těla,“ řekl sedmapadesátiletý advokát u středočeského krajského soudu.

Za zpronevěru 161 milionů jdou před soud advokátka s dcerou, hrozí jim 10 let

Obžaloba tvrdí, že Matoušek 10. září 2024 napadl v obci Hvozdnice v Praze-západ mladšího souseda, protože se domníval, že mu muž střílel po psech. Ve svém domě se ozbrojil historickou dýkou, došel za sousedem, který sekal trávu, a zaútočil, přičemž mířil na horní polovinu trupu a krk. Muž první dva údery vykryl rukou, takže ho Matoušek zasáhl nad ucho a do předloktí. Třetím úderem ho advokát trefil pod žebra, díky obranné reakci souseda ale rána nebyla hluboká. Poté Matoušek z místa odešel. Soused následně strávil několik dní v nemocnici.

„Představenstvo České advokátní komory pozastavilo k 20. prosinci 2024 JUDr. Matouškovi z důvodu jeho trestního stíhání výkon advokacie,“ uvedla mluvčí stavovského sdružení advokátů Iva Chaloupková.

„Obžaloba advokáta pro trestný čin vraždy je zcela výjimečná. Oba takové případy, o nichž byla ČAK informována, nesouvisí s výkonem advokacie,“ doplnila.

Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Násilný konflikt vyšetřuje policie

Matoušek v úterý u soudu uvedl, že neměl žádný plán, jen chtěl souseda donutit, aby přestal střílet po jeho psech. „Jaké prostředky byste použil vy? Policajti na to kašlou, vysmějou se mi do ksichtu a ještě provokujou. Šel jsem tam s tím, že pokud mě napadne, budu se bránit,“ řekl Matoušek soudci. O sousedovi hovořil jako o lidské zrůdě.

Advokát obšírně a velmi podrobně líčil veškerá příkoří, kterým údajně čelil jak ve svém původním bydlišti v Praze 9, tak ve Hvozdnici. Je chovatelem dobrmanů, po nichž podle něj od listopadu 2023 kdosi střílel diabolkami – podle něj právě soused.

Napadl ho po postřelení kojící feny, která se starala o štěňata, řekl. „Byl jsem naprosto zoufalej a především naprosto bezradnej. Věděl jsem, že to prostě musím vyřešit. Nenechám si od sociopata vyvraždit štěňata, o která jsem usiloval deset let, a nenechám zabít sebe,“ zdůraznil.

Podle Matouškovy verze na něj soused zaútočil jako první a on se jen instinktivně bránil. „Nůž jsem prostě držel, protože jsem ho potřeboval, protože jsem se bál. Pokud jsem ho zasáhl, tak rukojetí. Další průběh si přesně vybavit neumím. Stoprocentně ale vylučuju, že bych nůž držel čepelí dopředu,“ uvedl advokát. Soused v roli svědka popřel, že by psům ubližoval. Řekl, že Matoušek na něj zaútočil bez jakéhokoliv upozornění.

Sprejeři zastavili část metra B, nejezdilo půl hodiny

Už necelého půlroku před incidentem s dýkou Matoušek podle obžaloby vyhrožoval na ulici sousedově jedenáctileté dceři. „Vykřikl urážlivé oslovení a vyjádřil zájem usmrtit jejího otce,“ popsal státní zástupce Martin Suska. Matoušek to odmítl s tím, že daný den byl v Praze na lékařském vyšetření.

Kromě Matouška čelí aktuálně obžalobě z vraždy ještě pardubický advokát Pavel Jelínek, který si podle státního zastupitelství objednal kvůli rodinným sporům odstranění expartnera své dcery.

Z bývalých advokátů byl za pokus o vraždu loni pravomocně odsouzen Tomáš Přikryl, který při soudním jednání mrštil po svědkovi půlkilovou dlažební kostkou. V té době byl už z ČAK vyškrtnutý za jiné skutky.

Vstoupit do diskuse

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu

Kriminalisté vyšetřují velmi závažný incident v Kolíně, kde se v tamním bytě zřejmě odehrála rodinná tragédie. Policisté zde nalezli mrtvého člověka, podle informací iDNES.cz šlo o nezletilé dítě, a...

Policie hledala nebezpečného muže, který utekl z Bohnic. Našli ho u nádraží

Pražští policisté pátrali po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. V sobotu po 13. hodině policisté oznámili, že...

Policie řekla, jaké tresty hrozí řidiči formule z dálnice D4. Rozhodne soud

Řidiči formule, která jela počátkem září po dálnici D4 na Příbramsku, hrozí pokuta až deset tisíc korun, zákaz řízení na rok a půl a přidělení šesti trestných bodů. Policie v případu zajistila...

Vrhl se na souseda s dýkou v ruce, viní pražského advokáta. Bránil jsem se, tvrdí

Advokát Tomáš Matoušek čelí obžalobě z toho, že se u Prahy snažil ubodat dýkou jiného muže kvůli sousedským sporům. Právník v úterý u soudu popřel vinu a své počínání označil za nutnou obranu. Soused...

14. října 2025  15:19

Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

V Praze letos zemřelo už deset lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici v metropoli dosud zaznamenali 826 případů onemocnění, z toho 147 u dětí. Informovala o tom na síti X Hygienická stanice...

14. října 2025  14:59

Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Násilný konflikt vyšetřuje policie

Středočeští policisté od dnešního poledne vyšetřují závažný násilný incident v rodinném domě v Lužné na Rakovnicku. Zapojilo se do něj několik lidí a zůstal po něm jeden mrtvý muž a další zranění muž...

14. října 2025  13:54,  aktualizováno  14:08

Rány pěstí před Lucerna Music Barem. Napadený musel se zlomenou čelistí na operaci

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po neznámém útočníkovi, který v druhé polovině září před hudebním klubem Lucerna Music Bar v centru metropole napadl jiného muže a způsobil mu...

14. října 2025  13:32

Dívka zkolabovala při vystupování z autobusu v Radějovicích, museli ji oživovat

Nezletilá dívka v pondělí večer zkolabovala při vystupování z autobusu v obci Radějovice v okrese Praha-východ. Při pádu utrpěla vážná zranění a policisté, kteří byli na místě jako první, ji...

14. října 2025  8:31,  aktualizováno  11:15

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

14. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:19

Sprejeři zastavili část metra B, nejezdilo půl hodiny

Mezi konečnou stanicí Zličín a Smíchovským nádražím na trase B nejezdilo časně ráno asi půl hodiny metro. V tunelu metra se pohybovali sprejeři. Policie nechala provoz zastavit z bezpečnostních...

14. října 2025  6:51,  aktualizováno  8:08

Silničáři honí čas i v noci, práce na dálnicích chtějí stihnout v termínu

V situaci, kdy ministr dopravy připustil, že v rozpočtu chybí peníze na příští rok, dálnice ve Středočeském kraji intenzivně rostou. Silničáři hlásí pokrok při přípravě D3.

14. října 2025

Poslanci Hřib a Pospíšil končí v pražské radě. Nahradí je Beránek a Slabihoudek

Náměstci pražského primátora Zdeněk Hřib z Pirátů a Jiří Pospíšil z TOP 09 koncem roku rezignují na své posty v Radě hlavního města Prahy. Stali se totiž novými poslanci. Dopravy se tak ujme Jaromír...

13. října 2025  16:23

Na přijímačky připraví jen placené kurzy, neférový systém, zlobí se rodiče i politici

Premium

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy chystané organizací Cermat vyžadují celoroční přípravu žáků. Otázky v testu jsou totiž specifické, zkoušky se navíc konají v dubnu, kdy část učiva daného...

13. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Závažné ohrožení občanů. Vedení Prahy 8 se diví vycházce pro vraha a klade otázky

Vedení Prahy 8 je znepokojeno víkendovým incidentem, při kterém se z povolené vycházky nevrátil do psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebezpečný pacient, který trpí schizofrenií. Starosta městské...

13. října 2025  14:02

„Ještě nejsem mrtvá.“ Semináře podporují seniory v chuti do kvalitního života

Je sychravý podzimní den a v učebně Centra Elpida na Smíchově usedá do lavic šest žen. Přišly na seminář pro seniory Klid v duši lektorky Ivany Skálové. „Vnímám problém nasytit se, nechci cítit, že...

13. října 2025  13:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.