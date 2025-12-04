Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Jana Sobíšková
  7:15
Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané prodejci z ruky do ruky za párek v rohlíku však letos provází rozpaky hygieniků. Oproti minulým ročníkům se totiž letošní trhy konají v době, kdy v Praze bují epidemie žloutenky, kterou se stále nedaří vymýtit, ba naopak nakažených stále přibývá.

V pondělí hygienici oznámili 28procentní nárůst nových případů oproti předchozímu týdnu. Redakce iDNES.cz zmapovala hygienické podmínky na šesti adventních trzích, všímala si ale také atmosféry, sortimentu a cen.

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)
45 fotografií

Trhy před OC Palladium vítají první návštěvníky v 10 hodin dopoledne. „Počkejte, až všechno vybalím, pak tu zapálím františky, tak ucítíte vůni Vánoc, možná,“ sděluje prodejce zvědavým přihlížejícím. Františka prodá za 10 korun.

U vedlejšího stánku se už grilují párky. Obsluha má rukavice, ale na všechno. Sahá jimi na rohlík a také přijímá hotovost od cizince. „Jak se řekne 250 anglicky?“ zjišťuje u kolegyně. Ta napoví, že „tů handrid fifty“, což prodavačka zopakuje. Ke klobáse za 180 si muž odnáší také colu za 70.

Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky

Pokud by zákazník chtěl „špinavé jídlo“ jíst aspoň čistýma rukama, může si je vydezinfikovat z dávkovače přibitého na boční stěně skoro každého stánku. Dvě deci svařeného vína tady zahřejí za 90 korun, medovina za 130, punč za 100.

„Kelímkům věřím“

Jen přes tramvajové koleje směrem k Senovážné ulici je rozložený druhý trh. Tady vyhrávají koledy a atmosféra je vánočnější. Je tu také levněji. Dvě deci vánočního punče stojí 80 korun a deci medoviny 60. Klobása v housce ale stojí rovněž 180 a trhovci také nosí tytéž rukavice na každou svou činnost.

Člověk tu může zakoupit originální chlupaté kulichy ve tvaru zvířecí hlavy i s rohy nebo ušima za 1 200 korun. Lidé si je z legrace zkoušejí a fotí se v nich. Opodál prodávají bio sušenou čočku v sáčku a plno dalších nevánočních věcí. Ryze vánoční nabídku mají asi tři čtvrtiny stánků. Fungují tady vratné kelímky na padesátikorunovou zálohu.

„Já těm kelímkům klidně věřím, a i kdyby je nemyli důkladně, jsem proti žloutence očkovaná,“ odpovídá redaktorce jedna z návštěvnic. Začíná pršet, ale lidé zůstávají.

Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad čítají pouhých šest stánků, z nichž v provozu jsou čtyři. Podle prodejkyně svařáku za 85 korun, což je zatím nejnižší cena, se ale vyplatí mít otevřeno.

V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

Náměstí Míru. Je půl dvanácté, už neprší a vyhrávají vánoční písně, byť u každého stánku jiná. Je tu také nejvíc těch s nevánočním sortimentem. Kočky na peněženkách, autorské šperky, proutěné košíky.

Občerstvení obdobné jako jinde. Bramborák stojí 90 korun a velká vánoční klobása opět servírovaná nehygienicky stojí 115. Dezinfekce pro zákazníky je, stejně jako všude, k dispozici u hořčice a ubrousků.

Dvojku svařeného vína tu nabízejí za 80 korun, deci medoviny za 60, stejně jako punč. Přichází muž s bednami čistých vratných kelímků, aby je vyměnil za ty použité. „Je tu 80 stánků a spotřeba je většinou jedna bedna na stánek, což je 200 kelímků na stánek,“ počítá muž s tím, že je to docela dost.

Vadí vám, když se stánkaři dotýkají jídla i peněz, aniž by si mezitím umyli ruce?

celkem hlasů: 150

Prodejkyně horkých nápojů si čistotu vrácených kelímků chválí, ukazuje redaktorce, jak jsou důkladně umyté i suché. Krouží při tom prstem po vnitřním okraji nádoby.

Trhy na Václavském náměstí jsou druhé největší v Praze. Čtvrtinka plzně tu stojí 80 korun, dvojka svařáku stovku, deci medoviny 80, langoš 180 a bramborák podle hmotnosti, 80 za sto gramů.

Rukavice i tady mají všichni prodejci a všichni v nich dělají vše. I smrkají. Dezinfekce je ale opět všudypřítomná, jen někde nefunguje pumpička.

Nejdražší langoš

Staroměstské náměstí, největší pražské trhy a nejvíc lidí. Atmosféra je uvolněná a ceny nejvyšší. Langoš tady stojí až 280 korun. Hygiena stejná jako jinde.

„Pokud by si prodejci na trzích mezi přípravou jídla a převzetím peněz pečlivě umyli ruce, bylo by to nejlepší. Nebo kdyby měli rukavice jen na přípravu a manipulaci s jídlem a pak je sundali,“ okomentovala hygienické návyky stánkařů s občerstvením mluvčí pražské hygieny Petra Batók. Podle ní se takto dá šířit žloutenka A.

„Přenáší se kontaktem s kontaminovaným povrchem, kterým mohou být teoreticky i hotové peníze,“ uzavřela.

25. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

4. prosince 2025  7:15

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

3. prosince 2025  17:30,  aktualizováno  20:40

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  16:53

Mladíci hajlovali u židovského obchodu, při tom se fotili. Hledá je policie

Muž hajloval přímo pod kamerou, u toho se ještě nechal fotit. Hledá ho policie

Po partě mladých lidí a především trojici mužů pátrá policie. Osmičlenná skupina se o jedné říjnové noci zastavila na pražských Vinohradech před obchodem se židovskými suvenýry a tři z nich u...

3. prosince 2025  16:32

Větší šance přežít infarkt. Kardiologové mohou klíčový přístroj napojit i v terénu

Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití

Každý den v Praze postihne srdeční zástava tři až pět lidí. Kardiologové ze Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) ale dokážou velkou část těchto pacientů zachránit. A nově to zkoušejí přímo na ulici. Ve...

3. prosince 2025  16:07

Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Rozsáhlý požár autobusu dnes odpoledne likvidovali hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Cestoval v něm jen řidič, který se drobně poranil. Příčinu požáru hasiči i...

3. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  15:41

Matka nechtěla opustit dům, zadlužený gambler ji otrávil metanolem. Dostal 15 let

ilustrační snímek

Muži, který podle obžaloby letos v lednu na Příbramsku metanolem otrávil svou matku, uložil ve středu Krajský soud v Praze 15 let vězení. Muž by měl také uhradit nemajetkovou škodu za duševní útrapy...

3. prosince 2025  15:11

Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

Smíchov City. Staré průmyslové zóny se mění.

Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrných ročních mezd. Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků...

3. prosince 2025  13:42

Muž přiznal pobodání Bělorusa. Měl ho za Ukrajince, tvrdí obžaloba

Městský soud se začal zabývat případem Petra Zemánka (uprostřed), který čelí...

Petr Zemánek, který čelí obžalobě z pokusu o vraždu kvůli tomu, že na jaře v Praze pobodal muže z Běloruska, ve středu u pražského městského soudu útok přiznal. Odmítl však verzi státního...

3. prosince 2025  12:35

Masožravky i obrovské houby. Botanickou zahradu v Troji rozzářily skleněné květy

V botanické zahradě v Troji se rozsvítily skleněné květy. V zimní expozici...

V botanické zahradě v Troji se rozsvítily Mechovka, Pařezovník, Hledání štěstí, Střepena, Bublinkovník nebo Serpenta. Skleněné světelné instalace rostlin a zvířat od Jiřího Pačinka loni přilákaly...

3. prosince 2025  12:31

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Nebyl to trestný čin, řekl soud. Osvobodil policistu viněného z vynášení informací

Obžalovaný policista Martin Lonský

Městský soud v Praze ve středu zprostil obžaloby policistu, který podle státního zástupce vynesl neveřejnou informaci, že bývalého starostu Prahy 3 za ODS Alexandera Bellua prověřuje policie. Zrušil...

3. prosince 2025  10:56

Čtyři děti a dospělý se v Příbrami nadýchali zplodin, skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Záchranáři ve středu ráno vyjížděli do bytového domu v Příbrami k jednomu dospělému a čtyřem dětem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Skončili v nemocnici, jsou mimo ohrožení života. Příčina a...

3. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.