Krnáčová napsala krimi o primátorovi, který čelí zkorumpovaným kolegům

Anotaci na román zveřejnilo nakladatelství Mladá fronta v edičním plánu, byť pod chybným názvem Hydra. Temný design obálky evokuje severské detektivky. A i v samotné knize dojde k brutálním vraždám.

„Když jsou nalezena v pražské Kolbence dvě ohořelá těla, všichni se domnívají, že jsou to bezdomovci. Mrtvoly není možné identifikovat. Nikomu nechybí,“ píše se v textu nakladatelství.

„Na pozadí vyšetřování vraždy se odvíjí příběh, který odhaluje praktiky z prostředí komunální politiky, kde jsou úplatní volení zástupci lidu těsně spojení s podnikateli a kde je možné si za patřičný obnos naklonit i státní zástupce,“ stojí v anotaci.

„Když se na základě anonymu spustí vyšetřování dlouholetých korupčních praktik v největší městské firmě, vše získává jiný rozměr. Nikdo však nepočítal s tvrdohlavým a nesmlouvavým primátorem. Ten je trnem v oku všem: svému klubu, své straně a také zločincům,“ láká nakladatelství Mladá fronta na prvotinu Krnáčové.

Nakolik Krnáčová čerpala ze skutečnosti a svých zážitků, zatím není jasné. Bývalá pražská primátorka na dotazy iDNES.cz nereagovala. Na psaní měla dost času, po konci na pražském magistrátu se angažuje v několika obecně prospěšných společnostech.

„U literatury není nikdy jasné, nakolik se příběh prolíná s fikcí. Nakolik do literatury vstupuje realita, je věcí autorské licence a čtenářovy schopnosti číst mezi řádky,“ říká k tomu redaktor knihy Tomáš Dimter.

Snad nebudu hlavní záporný hrdina, říká Dolínek

„Doufám, že nebudu hlavní záporný hrdina. Knihu si samozřejmě rád přečtu,“ řekl k počinu Krnáčové Petr Dolínek z ČSSD, který za předchozí vlády působil jako radní pro dopravu a spadala tak pod něj právě i největší městská firma - dopravní podnik.

Zmínka v anotaci o primátorovi, který je trnem v oku svému klubu a své straně, nevyvolala příliš nervozity ani v ANO. Straničtí kolegové Krnáčové jako spisovatelce drží palce.

„O záměru napsat knihu mi říkala a ptala se mě na vydávání knih. Mně jsou tyto aktivity sympatické, protože to znamená, že má člověk schopnost zformulovat své myšlenky do čtivé formy,“ řekl zastupitel Patrik Nacher z ANO.



„Neslyšela jsem, že by nějakou knihu psala, ale třeba má nyní více času a chce se s veřejností podělit o své zkušenosti. Myslím si, že to by lidi mohlo zajímat, sama se těším,“ dodala bývalá náměstkyně primátorky za ANO Eva Kislingerová.

Krnáčová se snaží vrátit na magistrát jako tajemnice

Loni se Krnáčová chtěla stát velvyslankyní v Řecku, ale ministr Tomáš Petříček jí odmítl navrhnout a velvyslancem se stal bývalý ředitel odboru států severní a východní Evropy Jakub Karfík.



Nyní se Krnáčová zkouší vrátit na magistrát. Nikoliv jako primátorka, ale jako ředitelka magistrátu. Aktuálně je ve finále výběrového řízení, mezi posledními šesti kandidáty. Vítěz bude znám 14. ledna, Krnáčová však podle zákulisních informací favoritkou není.

Z politiky se však nestáhla. V říjnu se stala místopředsedkyní ANO v Praze 6.

Kniha má Krnáčové vyjít v dubnu a bude stát 349 korun.



Krnáčová není první, kdo po odchodu z funkce pražského primátora napsal knihu. Už bývalý primátor Pavel Bém napsal kromě knihy o horách také dílo s názvem Pár pražských polopohádek. Obsahují „šest krátkých příběhů z Prahy, jejichž pohádková forma ukrývá jednoduché politické alegorie.“ Minimálně přes internetová knihkupectví již kniha není k sehnání.