Pro většinu lidí je to šílenství a spousta by jich pokus vzdala už několik metrů nad zemí. On si ve ale ve výškách libuje. Polský free sólo lezec Michael Frycz vylezl na stožár ve středočeských Liblicích celkem třikrát. Dosud nejvyšší stavbu v Česku označuje za svou citovku a srdcovku. Takhle své pocity z lezení popsal v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Pamatuji se, když jsem Liblice viděl poprvé naživo. Jel jsem z Polska. Navigace ukazovala, že zbývá ještě 30 kilometrů – a ony se už objevily na obzoru,“ popisuje Michael.
„Strach jsem se naučil ovládat a nedovoluji mu, aby ovládal on mě ve chvíli, kdy šplhám do absurdních výšek.“