Za DPP fakticky nikdo neodpovídá, říká exředitel TI ke kauze Dozimetr

Adam Scheinherr podle svých slov šel hned poté, co se dozvěděl o korupčním jednání, podat trestní oznámení. Další dva roky ale trvalo, než policie přikročila k razii. Během těchto let dále působil jako náměstek primátora pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku. Postupoval správně?

Pokud měl závažné informace o korupci, tak je dobře, že šel na policii. Doteď ale vlastně nevíme, co policii předal, jak konkrétní ty informace byly. A hlavně další dva roky tiše čekal v dopravním podniku na policejní zátah, který také nemusel přijít. Co by se stalo, kdyby policie sbírala důkazy další dva roky a zátah do voleb neudělala? To je velká otázka.

Podáním trestního oznámení se Scheinherr jistě zachoval jako vzorný občan. Zachoval se ale svým postupem i jako správný politik?

Mandátem politika je hájit zájmy občanů a majetek města a není možné, aby si nechal tento majetek rozkrádat takzvaně pod rukama. To se evidentně dělo a v tom vidím největší selhání. Politiky si volíme a dáváme jim za město odpovědnost. A jejich úkolem je mimo jiné, aby městská firma hospodařila efektivně, poskytovala kvalitní služby veřejnosti. O to víc, když jde o společnost, jako je dopravní podnik, který je dotován 16 miliardami korun ročně, což je téměř pětina rozpočtu města.

A měl tedy jiné možnosti?

Určitě měl. Mohl to vyhrotit politicky. Pokud měl informace, že Petr Hlubuček (exnáměstek primátora obviněný v kauze Dozimetr, pozn. red.) a lidé kolem jsou zapojeni do trestné činnosti, mohl přijít a říct: Buď já, nebo Hlubuček. Nemůžu s ním být v jedné radě města a v jedné dozorčí radě DPP. Znamenalo by to samozřejmě koaliční přestřelku, možná i konec. Ale alternativa tu byla.

Scheinherr také tvrdí, že ho policie zavázala mlčenlivostí. Je to běžný postup v případě takových kauz? I když to dává prostor dva roky finančně poškozovat DPP i samotné město?

Policie vždycky svým oznamovatelům říká: Nemluvte o tom, nechte nás sbírat důkazy, nemařte nám vyšetřování. Ale to není faktické zavázání k mlčenlivosti. A navíc se to naprosto tluče s logikou statutárního zástupce v dozorčí radě.

Jaké je tedy vlastně poslání předsedy dozorčí rady?

Předseda dozorčí rady má dohlížet na management a představenstvo. V dopravním podniku má dozorčí rada o to silnější postavení, protože může členy představenstva i odvolávat. Zároveň i kontroluje, zda dopravní podnik naplňuje cíle, které od něj požaduje hlavní město.

Kauza Dozimetr Dne 15. června 2022 spustila Národní centrála proti organizovanému zločinu akci Dozimetr, v rámci které uspořádala razii mimo jiné na pražském magistrátu a v dopravním podniku (DPP). Policie zatím obvinila 13 lidí, mezi nimi například exnáměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Organizovaná skupina měla údajně ovlivnit až osm zakázek dopravního podniku, v rámci kterých její členové například žádali úplatky nebo je naopak nabízeli. Skupina také měla cíleně dosazovat na významné posty DPP své lidi, aby zde získala co největší vliv. Zmanipulovat se například snažili i zakázku na kamerový systém do metra, jejíž hodnota dosahovala půl miliardy korun.

Scheinherr novinářům na tiskové konferenci rozdal soupis změn, které během dvou let v DPP provedl, aby společnost ochránil před korupcí. Konkrétně jde o opatření realizovaná v rámci odboru centrálního nákupu DPP. Jsou podle vás efektivní?

Tady je problém v tom, že fungování DPP je dost roztříštěné. Například některá odborná divize zadá požadavek na koupi, ale tu realizuje odbor centrálního nákupu. Ale ten prostě věcně neví, jestli ten požadavek je adekvátní a jen administruje tu zakázku.

Už dříve jste uváděl, že jste s policií před čtyřmi lety řešil developerské zakázky kolem metra Nádraží Holešovice. Můžete říci o co tehdy šlo?

Je to asi čtyři roky, kdy jsem ještě byl ředitelem Transparency International. Policie tehdy kroužila kolem společných podniků DPP a developerů u stanic metra. Primárně jsem řešil společné podniky kolem metra D, ale týkalo se to také Holešovic, Palmovky nebo Kačerova. Policie měla podezření, že tyto podniky jsou nevýhodné pro město. Nejednalo se o trestní oznámení, pouze sbírali informace, jak se ty smlouvy chystají a jestli nejsou potenciálně nevýhodné pro město.

Přirovnání DPP k „bezpečnému krmelci“ z vašich úst zaznělo už před 10 lety. Přesto je tu znovu kauza, jako je Dozimetr. Je šance, že se to někdy změní?

Problémem je, že dopravní podnik funguje přes politické dohody, kdy každého člena představenstva nominuje jedna koaliční strana a oni proto dohromady neoperují jako tým. To je v jakékoliv jiné fungující firmě nepředstavitelné. Podle mě by si to měl pod sebe celé vzít primátor. Změnit stanovy tak, aby on jmenoval členy představenstva a měl možnost je i odvolat. Dozorčí rada by naopak měla dozorovat, ne rozhodovat. Pokud se ty změny neudělají, je skoro jedno, jaká politická garnitura bude vést Prahu, protože za pár let se může stát, že budeme svědky dalších policejních razií.

Jedná se tedy o systémový problém?

Ano. Je potřeba, aby došlo ke změně, kdy se řekne, kdo vlastně za dopravní podnik odpovídá, aby se ta odpovědnost dále nerozmělňovala mezi koaliční strany, což fakticky znamená, že neodpovídá nikdo. Je potřeba to zcentralizovat.

Když už mluvíme o té odpovědnosti, v dopravním podniku se chystají hloubkové audity a opozice vyzývá k vyčíslení škod. Kdo by za případné škody odpovídal, pokud vznikly?

Politickou odpovědnost nese rada města, která vybírá management a nějak nastavila dohled nad DPP. Rada města je nakonec zároveň valnou hromadou DPP. Další odpovědnost nesou členové představenstva, kteří chystají a podepisují zakázky. Z auditů ale může vyjít, že dopravní podnik vlastně příliš finančně poškozen nebyl. Třeba se ukáže, že gang vymáhal výpalné po podnikatelích. Není to tak, že by předem vyřadili levnějšího, jen vyslali signál ostatním potenciálním soutěžícím, ať to ani nezkoušejí. Velmi nám ale budou chybět odborné posudky, které by řekly, kolik ta zakázka mohla stát, kdyby byla soutěž férová.