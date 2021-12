Biolog o covidu: Něco může znít děsivě či nevěrohodně, ale není se čeho bát

Právě o pandemii koronaviru Adam Obr už dva roky vyvrací prostřednictvím svého Facebooku nejrůznější mýty. „Snažím se dělat, co umím,“ říká.

Co to vlastně znamená mít protilátky? Lidé to občas vnímají tak, že po prodělání nemoci je mají automaticky.

Nemusí to tak být. Podle některých odhadů si asi 20 procent lidí po prodělání nemoci protilátky buď vůbec nevytvoří, nebo jim protilátky velmi rychle vymizí. Pod pojmem „mám protilátky“ si většinou představujeme pozitivní výsledek testu, který detekuje protilátky reagující proti spike proteinu (protein vyskytující se na povrchu viru SARS-CoV-2, pozn. red.). Problém nastává v situaci, kdy si na základě tohoto výsledku myslíme, že jsme chráněni proti nákaze koronavirem. To totiž nemusí být pravda. Předně je potřeba říct, že nikdo na světě dosud neví, jaká výsledná hodnota na testu protilátek bezpečně stanoví hladinu, kdy je člověk chráněn před infekcí.