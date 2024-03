Praha má nové centrum pro oběti domácího násilí, pomůže dětem a dospívajícím

Data z roku 2022 ukazují, že téměř 30 procent žen a dvanáct procent mužů má zkušenost s domácím násilím. Už tak hrozivé statistiky se ovšem dotýkají i těch nejzranitelnějších – dětí a mladistvých.

Útočišť a služeb, na něž se v případě potřeby mohou obrátit, je však v Česku akutní nedostatek. I proto je otevření nového centra organizace ACORUS důležitým mezníkem.

„Na tomto místě vzniklo vzorové pracoviště, které může být inspirací pro ostatní. A za to hrozně moc děkuji. Na tomto místě mají totiž děti šanci najít porozumění, bezpečí a odbornou pomoc. I společnost to posouvá k naději,“ řekla Šimáčková Laurenčíková.

Právě nedostatek takových služeb je podle ní mimo jiné důvodem, proč mnoho lidí zůstává v násilných vztazích dlouhodobě. „A některé příběhy pak nemají šanci na jakékoliv uzdravení. Končí zbytečnou smrtí člověka, který se léta pohyboval v trýznivém vztahu,“ dodala zmocněnkyně pro lidská práva.

Dětství v bezpečí a beze strachu

„Ze studií vyplývá, že každé sedmé až desáté dítě zažívá domácí násilí, a to buď z pozice svědka nebo přímé oběti,“ řekla dětská terapeutka Kateřina Mrzenová.

„Proto jsme moc rádi, že můžeme navýšit naše dosavadní kapacity a pomáhat dětem, aby mohly prožívat své dětství v bezpečí a beze strachu z blízkých osob,“ doplnila ředitelka organizace ACORUS Jaroslava Chaloupková.

Centrum mimo jiné poskytuje dětem krizovou intervenci. Dětští klienti totiž procházejí mnoha krizemi nejen ve chvíli, kdy v násilné společnosti vyrůstají, ale i poté, co z ní odejdou.

Bezpečný přístav

„Když máte strach z nejbližších, kteří by měli být vaší oporou, tak nemáte šanci vyrůst v někoho, kdo ve společnosti cítí své místo, je stabilní, odolný a dobře připravený na život. V někoho, kdo umí vytvářet a žít hezké vztahy v dospělém věku,“ vysvětlila Šimáčková Laurenčíková.

Právě v nových prostorách mohou klienti využít odborné poradenství sociálních pracovníků nebo psychoterapeutů. Nechybí ani možnost právního poradenství.

Ve zvlášť závažných případech je jim k dispozici i přechodné ubytování v azylovém domě či krizový pobyt. V terapeutickém centru pak běží život alespoň na chvíli normálně. Příchozí zde mohou v rámci konzultací s pracovníky centra zažít respekt, důvěru, přijetí a bezpečí, které ke svému životu tolik potřebují.

„Pro mě je to dnes takový signál, že to má smysl. A budu moc ráda, když to bude dávat smysl i všem, pro něž je naše centrum určeno. Doufám, že tu najdou bezpečný přístav,“ dodala ředitelka organizace ACORUS.