Unikátní 3D betlém drží rekord nejmenšího modelu, je drobnější než ten v oříšku

Městská část Praha 10 představila republikový unikát, jde o miniaturní betlém. Dílo je spojením tradiční symboliky s moderní 3D technologií, což mu zajistilo titul nejmenšího a neoficiálně i největšího registrovaného českého 3D betléma. Je to totiž jediný registrovaný model svého druhu v ČR. Pro zájemce je v kostele sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha k vidění pouze do neděle 21. prosince.
Unikátní miniaturní betlém, který je k vidění v rámci akce Vánoce na Čecháči, oficiálně potvrdil svůj rekordní status v pátek 12. prosince. Tehdy komisař z agentury Dobrý den ověřil, že jde o nejmenší 3D model betlému vytištěný na 3D tiskárně v České republice.

„Tento unikát svými miniaturními rozměry předčil i oficiálně nejmenší český betlém, který je zhotoven ve skořápce lískového oříšku,“ uvedl prezident agentury Dobrý den Miroslav Marek. Dodal však, že každý výtvor má svou kategorii, a proto nelze 3D model označit za absolutně nejmenší.

Celý exponát se skládá ze třinácti částí, jejichž rozměry jsou fascinující: Ježíšek v jesličkách měří pouhých 2,4 milimetru, výška svatého Josefa je 9,8 milimetru a Panna Marie dosahuje 6,9 milimetru.

OBRAZEM: Betlém v oříšku i krabičce od sirek. Řezbařinu si zkusí i návštěvníci

Podle produkčního projektu Ľubomíra Kubíka ale nejde o evropský rekord. „Původně to byl také náš záměr, ale v litevském Vilniusu mají betlém, na který si musíte vzít mikroskop,“ řekl Kubík.

Kdy můžete betlém vidět

Miniaturní betlém je vystavený v kostele sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha od 14. 12. do 21. 12., s výjimkou úterý 16. 12.
Ve všední dny jej můžete zhlédnout od 15:00 do 21:00 hod., o víkendu pak od 10:00 do 21:00 hod.

Za českým rekordně malým modelem stojí nejen špičková technologie, ale rovněž precizní ruční práce a promyšlená scénografická prezentace, která umožnila vyniknout detailům. Betlém byl vytvořen metodou stereolitografie na tiskárně Formlabs Form 4 z UV senzitivní pryskyřice. Návrh postav pro kompletní 3D model vznikal přibližně půl roku.

Samotný tisk probíhal s výškou vrstvy 25 mikrometrů, celý model pak vznikl v 691 vrstvách a jeho nejvyšší bod dosahuje pouhých 16 milimetrů. Díky rychlosti použité tiskárny trval tisk přibližně tři hodiny. Po vytištění ovšem následovalo detailní ruční čištění figurek, které zabralo až 30 minut na každou z nich.

Dalším paradoxem je, že betlém fascinuje hlavně starší, protože nic podobného neviděli. Děti myšlenku tolik neocení.

Ľubomír Kubík

Za svůj počin se přitom tvůrci vůbec nemusejí stydět a od návštěvníků mají pozitivní odezvy. „Jedna paní dokonce řekla, že ho v kostele neviděla, tak jsem jí k betlému s úsměvem dovedl,“ směje se Kubík.

Aby miniaturní unikát vynikl v celé kráse, bylo nutné vymyslet zvláštní prezentaci. Proto je celý betlém upevněn na akrylátové destičce a nasvícen UV světlem ve speciálně upravených podmínkách, čímž jsou zvýrazněny i nejmenší detaily jednotlivých postaviček.

„Tento jedinečný betlém přináší do našeho kostela kousek vánoční pohody a připomíná krásu vánočního příběhu. Jsem rád, že Praha 10 může svým obyvatelům nabídnout něco výjimečného, co potěší malé i velké návštěvníky,“ uvedl místostarosta pro kulturu a sport MČ Praha 10 Pavel Šutka.

Olomoucké muzeum ozdobil unikátní betlém. Výroba zabrala několik měsíců

Za realizací tohoto technologického a vánočního unikátu stojí skutečně hvězdný tým. Původní myšlenku vytvořit rekordní 3D betlém přinesli Ľubomír Kubík a Josef Kortan. Samotné oživení figurek v podobě 3D modelu má na svědomí Štěpán Macko, přičemž klíčové technické řešení a extrémně precizní tisk zajistil František Bařina ze společnosti Admasys.

Zásadní roli ve finální prezentaci pak sehráli odborníci: světelný design připravila Barbora Maksymovová z DAMU a unikátní prezentační box navrhl Jiří Mašek, přičemž jeho výrobu s pečlivostí zajistil Martin Pulec z komunitní dílny Ponk.

