Na Pražský půlmaraton se koncem března chystá rekordních 17 a půl tisíce běžců, závod je beznadějně vyprodaný.
Kapacita byla oproti loňskému roku navýšena o zhruba dva tisíce míst, ale stejně to nestačí.
„Registrovali jsme přes osmdesát tisíc žádostí, závod byl vyprodaný za dvě a půl hodiny,“ řekl na středeční tiskové konferenci Jiří Nečásek, marketingový ředitel organizace RunCzech, která největší závody v Česku pořádá. Přitom o rok dřív trvalo vyprodat půlmaraton čtyři týdny.
Zájem je enormní nejen ze strany tuzemských běžců, ale také zahraničních. Podnik je totiž zařazen do prestižní evropské série SuperHalfs, kam patří ještě podniky v Lisabonu, Berlíně, Kodani, Cardiffu a Valencii. Mít medaili z každého z nich je snem mnoha běžců.
|
Pražský půlmaraton vyhráli Kwizera a Rengeruková, nejlepším Čechem byl Vebr
Praha navíc spolu s dalšími českými půlmaratony v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Ústí nad Labem a Olomoucí tvoří zároveň seriál RunCzech Halfs. I tím se vysvětluje rostoucí zájem.
Pořadatelé proto vážně uvažují, že o startovné na příští pražský půlmaraton v roce 2027 se po vzoru jiných závodů bude losovat. „Ano, zvažujeme to,“ přiznal Nečásek s tím, že způsob registrace se teprve probírá. „Aby nepadaly při registraci servery, ale aby se také rodina či parta mohly registrovat dohromady,“ nastínil.
|
Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou
Praha v loňském roce kromě půlmaratonu hostila také prestižní Pražský maraton, který letos v květnu oslaví 30 let, a v září přivítá běžce na stále oblíbenější dvojici závodů 5 km pro ženy a 10kilometrovém open závodu se startem a cílem u Obecního domu.
S tím samozřejmě souvisí i náročnost organizace. Uzavírky a jejich plánování. Což se každoročně nelíbí mnoha Pražanům.
„Má to svůj vývoj. Kdysi to začalo (u Pražanů) s odporem, postupně se to stalo součástí dění,“ prohlásil primátor Bohuslav Svoboda. „Pražané už neběhají jen jako jednotlivci, ale jako rodinné celky. Je to symbol,“ dodal primátor.
Nečásek podotkl, že organizace každého závodu se plánuje prakticky se skončením toho předchozího. S úřady řeší požadavky na trasy a další omezení. „Snažíme se co nejvíce komunikovat s městskými částmi. Lidem rozdávám letáčky s vysvětlujícími informacemi. Ti, co v Praze nechtějí být, odjedou. Popularita závodu jednoznačně předčí počty stížností,“ řekl.
Podle radního pro školství Antonína Klecandy si ale lidé na tisíce běžců v ulicích metropole už zvykli. „Dřív spíš chtěli odjet, teď se spíš chtějí dívat,“ řekl.
V loňském roce 42 závodů série RunCzech registrovaly včetně doprovodných běhů 100 tisíc účastníků, z toho 77 tisíc závodilo v soutěžních bězích. Zahraničních běžců bylo 36 tisíc, národností 147. Většinu běžců tvořili lidé ve věku 18 až 32 let. Ekonomický přínos byl 1,12 miliardy korun, z toho 800 milionů jen ze závodů konaných v Praze. „Je to typická ukázka toho, co chceme, aby se v oblasti pohybu a sportu v Praze dělalo. Zdraví, pohyb, komunita a propagace města,“ dodal primátor Svoboda.