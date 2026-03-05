Běžcům oficiálně startuje sezona. Kbelská 10 upravila trasu a hlásí vyprodáno

„Kapacita 1 700 startovních míst byla vyprodána už měsíc před startem,“ libuje si šéf závodu Tomáš Mirovský. Start tradičně doprovodí průlet vrtulníku z nedaleké vojenské základny.
Závod letos napíše už svou jubilejní 40. kapitolu, poprvé se běžel v roce 1987. Po letech upravuje trasu a také doběh, běžci tak přijdou o jedinečný seběh z kopce.
Cíl se totiž nově přesouvá před Sportovní halu Kbely, kde bude soustředěno hlavní zázemí pro běžce. V prostorách moderního zařízení budou šatny, úschovna batohů, sprchy a další služby. Prostory centrálního parku jednoduše přestaly stačit.
„Chtěli jsme závod posunout zase o krok dál. Přesun cíle k hale nám umožní nabídnout běžcům výrazně lepší zázemí a současně přivést akci do centra dění městské části,“ dodává Mirovský.
Hlavní závod měří 10 kilometrů, startuje ve 12:30, běží se na uzavřené trati s vyloučením dopravy přes městské části Kbely, Satalice a Vinoř.
Tradičně populární je také štafeta 6+4 kilometry, závodní den odstartují brzy ráno dětské běhy. Akce je zároveň Akademickým mistrovstvím České republiky v silničním běhu na 10 km.
Závod pořádá Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, která akci organizuje především prostřednictvím svých studentů v rámci odborných praxí.
A dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené běžecké akce v Česku. Už několik let po sobě se v anketě Českého atletického svazu umisťuje v nejlepší pětce.
„Tohoto ocenění si velmi vážíme. Je to potvrzení, že práce organizátorů, studentů i dobrovolníků má smysl. Ale je to zároveň závazek, abychom kvalitu závodu dál rozvíjeli,“ dodal Mirovský.
Vítězství na hlavní trati obhajují Viktor Šinágl (trať loni zaběhl v čase 30:47) a Bára Stýblová (34:13).