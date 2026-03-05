Běžcům oficiálně startuje sezona. Kbelská 10 upravila trasu a hlásí vyprodáno

Autor:
  12:03
Běžcům v hlavním městě oficiálně startuje závodní sezona. Tradičním „vykopávákem“ bude v sobotu Kbelská 10, která se letos běží už po čtyřicáté. Pořadatelé lehce navýšili kapacitu, ale stejně jako v předchozích letech hlásí: Vyprodáno.
Fotogalerie4

Vojtěch Šinágl, vítěz Kbelské 10 v roce 2025 | foto: Kbelská 10

„Kapacita 1 700 startovních míst byla vyprodána už měsíc před startem,“ libuje si šéf závodu Tomáš Mirovský. Start tradičně doprovodí průlet vrtulníku z nedaleké vojenské základny.

Závod letos napíše už svou jubilejní 40. kapitolu, poprvé se běžel v roce 1987. Po letech upravuje trasu a také doběh, běžci tak přijdou o jedinečný seběh z kopce.

Cíl se totiž nově přesouvá před Sportovní halu Kbely, kde bude soustředěno hlavní zázemí pro běžce. V prostorách moderního zařízení budou šatny, úschovna batohů, sprchy a další služby. Prostory centrálního parku jednoduše přestaly stačit.

„Chtěli jsme závod posunout zase o krok dál. Přesun cíle k hale nám umožní nabídnout běžcům výrazně lepší zázemí a současně přivést akci do centra dění městské části,“ dodává Mirovský.

Hlavní závod měří 10 kilometrů, startuje ve 12:30, běží se na uzavřené trati s vyloučením dopravy přes městské části Kbely, Satalice a Vinoř.

Tradičně populární je také štafeta 6+4 kilometry, závodní den odstartují brzy ráno dětské běhy. Akce je zároveň Akademickým mistrovstvím České republiky v silničním běhu na 10 km.

Trasa závodu Palestra Kbelská 10 v roce 2026

Závod pořádá Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, která akci organizuje především prostřednictvím svých studentů v rámci odborných praxí.

A dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené běžecké akce v Česku. Už několik let po sobě se v anketě Českého atletického svazu umisťuje v nejlepší pětce.

„Tohoto ocenění si velmi vážíme. Je to potvrzení, že práce organizátorů, studentů i dobrovolníků má smysl. Ale je to zároveň závazek, abychom kvalitu závodu dál rozvíjeli,“ dodal Mirovský.

Vítězství na hlavní trati obhajují Viktor Šinágl (trať loni zaběhl v čase 30:47) a Bára Stýblová (34:13).

Vstoupit do diskuse

Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Výpadek napájení uzavřel Komořanský tunel. Silničáři zjišťují příčiny

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a...

Silničáři dnes okolo poledne kvůli technickým problémům uzavřeli Komořanský tunel na jihu Prahy. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se jednalo o problémy s napájením. V místě se tvořily dlouhé...

5. března 2026  11:49,  aktualizováno  12:31

Investice za pět miliard. Praha chystá obnovu staré linky čistírny odpadních vod

Pohled severním směrem do vltavského údolí a na Podhoří. Vlevo v popředí oblá...

Rekonstrukce takzvané staré vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově bude stát 4,78 miliardy korun bez DPH. Práce pro městem vlastněnou Pražskou...

5. března 2026  12:28

Běžcům oficiálně startuje sezona. Kbelská 10 upravila trasu a hlásí vyprodáno

Vojtěch Šinágl, vítěz Kbelské 10 v roce 2025

Běžcům v hlavním městě oficiálně startuje závodní sezona. Tradičním „vykopávákem“ bude v sobotu Kbelská 10, která se letos běží už po čtyřicáté. Pořadatelé lehce navýšili kapacitu, ale stejně jako v...

5. března 2026  12:03

Kvůli hlášené bombě evakuovali v Praze školu, anonym upřesnil i čas výbuchu

Policisté zasahující u školy Marjánka na pražském Břevnově. (5. března 2026)

Přítomnost bomby na základní škole Marjánka na pražském Břevnově ve čtvrtek nahlásil anonym. Policisté budovu evakuovali, na místě zasahoval pyrotechnik i speciálně vycvičený pes. Uzavřená byla i...

5. března 2026  10:08,  aktualizováno  11:54

Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy na Spartě.

V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři...

5. března 2026  10:26

OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště

Snáz se bude pasažérům cestovat ze Smíchovského nádraží od podzimu, dojde totiž...

Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové...

5. března 2026  5:11

Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je průjezdná

Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....

Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a motocyklu. Řidič motorky střet nepřežil. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného...

4. března 2026  19:44,  aktualizováno  5. 3.

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

4. března 2026  15:41

Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Vítězný návrh Maxima Velčovského a edit! architects stanice metra linky B...

Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v...

4. března 2026  15:17,  aktualizováno  15:35

Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace

Hrabalova chata v Kersku.

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. V roce 2024 zde bylo otevřeno...

4. března 2026  15:24

Na tisíce běžců v ulicích si Pražané zvykli, půlmaraton se nově bude nejspíš losovat

Vítězem Pražského půlmaratonu 2025 je Rodrigue Kwizera z Burundi.

Tisíce běžců v ulicích, okouzlující výhledy, elektrizující atmosféra, ale také uzavírky centra a s tím spojené objížďky a uzavírky. Praha se opět chystá na největší běžecké události v České...

4. března 2026  13:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.