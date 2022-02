Jedině metrem. Opravy Barrandovského mostu se dotknou všech, říká dopravní expert

Co nejvíce obyvatel metropole i středních Čech by mělo z automobilů přesednout na městskou hromadnou dopravu. To bude podle Zdeňka Lokaje z Fakulty dopravní na ČVUT nejlepší rozhodnutí během oprav Barrandovského mostu, jejichž letošní etapa má začít 1. května a trvat do konce prázdnin.