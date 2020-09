Od rokle k řece, od SAPY k cukrovaru. Modřany jsou ideální místo na procházku

Podél údolí potoka vedla udržovaná lesní cesta, sjízdná i pro povozy. Výletníci se mohli zastavit v sezonní hospůdce U Tří koček, kde o nedělích vyhrávala hudba. Občerstvení našli i o kus dál na samotě U Kopkánů, stavení stálo na konci malé rokle zvané Kopkánova strouha. Tak to ještě do 60. let minulého století vypadalo v Modřanské rokli.