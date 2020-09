Nese se váš životní styl na vlně „sex, drogy a rock’n’roll“?

Možná si to hodně lidí nejspíš myslí, ale ne. Být nezávislou muzikantkou umí být dost náročné. Hodně času trávím ve studiu a pracuji na svém albu nebo řeším vlastní propagaci a koncerty, ať už sólové, nebo s kapelou. Ale stojí to za to. Chvíle, kdy vidím, že si lidé moje vystoupení doopravdy užívají, bych za nic na světě nevyměnila.