Gymnázium Kodaňská patří mezi menší pražské školy, což se odráží také v její atmosféře a ve vztazích mezi studenty a učiteli. Důležitou roli zde hraje moderně smýšlející pedagogický sbor, který do výuky přináší nové podněty a hledá cesty, jak propojit všeobecné vzdělání s tématy a dovednostmi, které jsou důležité pro současný svět. Cílem školy je vést studenty k samostatnosti, odpovědnosti a kritickému uvažování, aby se dokázali aktivně zapojovat do dnešní společnosti.
Víc než jen biflování
Jedním z důležitých témat je kritické myšlení. V době sociálních sítí, informačního přetlaku a snadného šíření nepravdivých zpráv už nestačí informace pouze přijímat. Je potřeba umět se ptát, ověřovat zdroje, rozlišovat fakta od názorů a rozpoznávat manipulaci. Tomu odpovídá i zařazení mediální výchovy do výuky. Studenti se seznamují s fungováním médií, se základy žurnalistiky i principy tvorby mediálních sdělení. Nezůstávají přitom pouze u analýzy textů, sami naopak připravují příspěvky do školního časopisu, a poznávají tak praktickou stránku novinářské práce.
Podobně praktické zaměření má ekonomická a finanční gramotnost. Studenti se učí orientovat se v osobních financích, základních ekonomických vztazích i světě podnikání. Příležitost vyzkoušet si získané znalosti v praxi jim poskytuje například účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, kde představují vlastní podnikatelské projekty. Vedle ekonomických znalostí zde rozvíjejí také prezentační a komunikační schopnosti.
Přes sebepoznání k profesní orientaci
Škola věnuje pozornost i osobnostnímu a sociálnímu rozvoji studentů, a to již na nižším stupni gymnázia. V rámci osobnostní a sociální výchovy se žáci věnují sebepoznání, mezilidským vztahům, spolupráci i duševnímu a fyzickému zdraví. Učí se lépe rozumět sobě samým, respektovat druhé, řešit konfliktní situace a orientovat se v různých životních situacích. Důraz je kladen především na praktické aktivity a společnou reflexi.
Další součástí rozvrhu pro nižší gymnázium je kariérní výchova, která studentům pomáhá poznávat vlastní schopnosti a přemýšlet o možnostech dalšího studia a profesního uplatnění. Filmová výchova zase rozšiřuje kulturní rozhled a přibližuje film jako svébytný umělecký prostředek. Studenti se například seznamují s jeho historií, žánry a výrazovými prostředky. Obě oblasti tak studentům nabízejí možnost rozvíjet zájmy nebo objevovat nové perspektivy.
Učit se jazyky, poznávat svět
Významné místo ve vzdělávací koncepci školy zaujímá také výuka cizích jazyků, a to především angličtiny, která má ve výuce výrazné místo. Cílem není pouze osvojit si gramatická pravidla a slovní zásobu, ale především získat jistotu v praktickém používání jazyka. Schopnost komunikovat v mezinárodním prostředí patří k dovednostem, které studenti jistě využijí při dalším studiu i v budoucím profesním životě.
Jazykové vzdělávání přirozeně doplňují také zahraniční výjezdy, které studentům umožňují poznávat jiné země, kultury a prostředí. V uplynulém školním roce se uskutečnil například zájezd do Kodaně a do Chorvatska. Pravidelnou součástí školních aktivit je také lyžařský kurz, který se odehrává v rakouských Alpách.
Škola jako prostor pro vlastní iniciativu
Důležitým principem této školy je také osobní odpovědnost a aktivní zapojení studentů. Její rozvoj podporuje například školní parlament, prostřednictvím kterého mohou žáci přicházet s vlastními podněty a podílet se na podobě školního prostředí. U zletilých studentů se počítá i s možností participace na chodu školské rady.
Chcete poznat Gymnázium Kodaňská osobně?
Nejlepší představu o škole si uděláte přímo na místě. Gymnázium Kodaňská zve zájemce o studium a jejich rodiče na dny otevřených dveří, během nichž si mohou prohlédnout školní prostory, popovídat si se současnými studenty a zeptat se pedagogů i vedení školy na vše, co je zajímá.
Dny otevřených dveří pro školní rok 2026/2027:
Vždy od 17 do 19 hodin. Vstup do budovy je z ulice Heroldovy sady.
Více informací: Dny otevřených dveří
Na tuto snahu navazuje nově vznikající debatní klub, který nabízí prostor pro diskusi, argumentaci a konfrontaci různých názorů. Schopnost obhájit vlastní stanovisko, naslouchat druhým a respektovat odlišné pohledy přitom patří k dovednostem, jejichž význam přesahuje i školní prostředí.
Otevřená komunikace
a vzájemná důvěra
Otevřená komunikace a spolupráce se netýká pouze studentů. Škola je vnímá jako důležitou součást vztahů mezi pedagogy, žáky a jejich rodiči. Významnou roli v tomto směru hraje školní poradenské pracoviště, jehož součástí je školní psycholožka, dva metodici prevence a dvě výchovné poradkyně. Členové týmu poskytují podporu při studijních, osobních i vztahových obtížích a věnují se také prevenci rizikového chování.
Nově byla zřízena též pozice koordinátorky pro školní rozvoj, která je určena především rodičům. Jejím úkolem je usnadňovat vzájemnou komunikaci, poskytovat rodinám větší podporu a zajišťovat, aby jejich podněty, přání či případné problémy byly včas řešeny. Škola tím posiluje partnerství s rodiči a vytváří další prostor pro vzájemnou důvěru a spolupráci.
Škola jako součást živého města
K celkovému charakteru školy přispívá také její umístění. Gymnázium leží v lokalitě, kde se potkávají městské části Vinohrady a Vršovice, které si v posledních letech získaly oblibu svou živou atmosférou a komunitním charakterem. Poloha v širším centru Prahy navíc nabízí skvělou dopravní dostupnost.
Gymnázium Kodaňská chce být školou, která vedle klasického vzdělávání rozvíjí také dovednosti a hodnoty potřebné pro život. Osobní odpovědnost, otevřená komunikace a kritické myšlení se zde promítají i do konkrétních předmětů, studentských aktivit a způsobu, jakým škola přistupuje ke svým žákům a jejich rodinám. Nejde jen o přípravu na maturitu a další studium, ale také o postupné hledání vlastního místa ve společnosti.