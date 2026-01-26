Na FTVS UK vznikne nová klinika. Nabídne péči nejen sportovcům, ale i veřejnosti

Klinika pohybové a sportovní medicíny vznikne jako projekt partnerství zdravotního holdingu AKESO a FTVS a má být spojením špičkové zdravotní péče, akademického zázemí, vzdělaní a výzkumu.
„Na začátku stálo velké přání vytvořit něco nového, jiného, čeho nikdo není schopný, protože nemá adekvátní zázemí,a především špičkové odborníky,“ předeslal na představení projektu Jan Hajer, vrchní ředitel pro zdravotní péči skupiny AKESO. Dodal, že jako velký problém současné medicíny vnímá její roztříštěnost, byť disponuje odborníky i specializovanými ambulancemi, ovšem neslouží pacientům komplexně.
„My jsme přišli s novým cílem. Nechceme, aby se pacient dál ztrácel mezi odborníky,“ poukázal Hajer. Podle něj má jít o plynulý proces péče v jednom centru od prevence přes diagnostiku,ale i operativu, rehabilitaci a psychologickou podporu.
„Naší hlavní snahou je, aby se pacient dostal co nejrychleji zpět do svého aktivního života, jehož kvalita bude na nejvyšší možné úrovni,“ popsal a zdůraznil, že nepůjde jen o vznik další kliniky pohybové a sportovní medicíny: „Vytváříme nejkomplexnější systém péče.“
Digitální obraz pacienta
Pacienta, ať už profesionálního, či jen hobby sportovce, provede procesem koordinátor péče stvořený umělou inteligencí. Ten odebere komplexní anamnestická data. „A to nejen o chorobách, ale i o návycích, o tom, jak člověk sportuje, jak se vyživuje, jaké má vztahy se svým okolím. Na základě toho všeho jsme pak schopni dělat datové analýzy a vytvářet digitální obraz pacienta,“ upřesnil Hajer s tím, že jde o naprostý základ personalizované medicíny.
Lékař následně dostane komplexní strukturovanou zprávu dříve, než se pacient dostaví do ordinace. Koordinátor ho tímto neopustí, ale provede ho i následnými potřebnými procesy, které budou pro zdravotní stav pacienta aktuálně nutné. Jako hlavní přínos projektu děkan FTVS Miroslav Petr zdůraznil možnost praxe pro jejich studenty, pro kterou dosud nebyl prostor. „Máme nejen učitele trenérství, ale i fyzioterapie, dlouhodobě etablovaný studijní program, a nikdy jsme neměli klinické zázemí pro naše studenty,“ uvítal změnu Petr.
Vznik nové kliniky uvítal také předseda České společnosti tělový chovného lékařství (ČSTL) Martin Matoulek. Jde podle něj o velkou šanci přinést do medicíny metodiky sportu, tréninku či zvýšení zdatnosti. „On se pohyb z medicíny vytratil. Od 90. let sportovní medicína získala nádech něčeho špatného. Přesto že u nás byla na vysoké úrovni, po řád jsme byli bráni jako pracovní lékařství pro sportovce, což nejsme,“ okomentoval. Naději spatřuje i pro lidi vyššího věku.
„Dnes se dožíváme 80, 90 let, a když zachováme sval, tak tréninkové metody jsou úplně stejné, akorát s omezením,“ podotkl Matoulek s tím, že na otevírajících se nových možnostech bude ČSTL ráda spolupracovat.
Klinika vyroste na základech Ústavu preventivního a sportovního lékařství v areálu FTVS. Práce budou zahrnovat rekonstrukci, vybudování technického zázemí, vzduchotechniky, pořízení přístrojů a osazení personálem. Otevření se očekává začátkem roku 2028.