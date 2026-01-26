Na FTVS UK vznikne nová klinika. Nabídne péči nejen sportovcům, ale i veřejnosti

Autor:
  13:42
Na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS) vyroste do dvou let Klinika pohybové a sportovní medicíny, nejmodernější v Česku.
Na snímku zleva: Roman Šebrle, Paris Charalampidis – ředitel pro PR a marketing...

Na snímku zleva: Roman Šebrle, Paris Charalampidis – ředitel pro PR a marketing AKESO holding a.s. a Sotirios Zavalianis – majitel zdravotnického holdingu AKESO | foto: AKESO

Na snímku zleva: Roman Šebrle, Paris Charalampidis – ředitel pro PR a marketing...
Na snímku zleva: Sotirios Zavalianis – majitel zdravotnického holdingu AKESO,...
Na snímku zleva: Paris Charalampidis – ředitel pro PR a marketing AKESO holding...
Na snímku zleva: Radim Zelenka – tajemník UK FTVS, Paris Charalampidis –...
5 fotografií

Klinika pohybové a sportovní medicíny vznikne jako projekt partnerství zdravotního holdingu AKESO a FTVS a má být spojením špičkové zdravotní péče, akademického zázemí, vzdělaní a výzkumu.

„Na začátku stálo velké přání vytvořit něco nového, jiného, čeho nikdo není schopný, protože nemá adekvátní zázemí,a především špičkové odborníky,“ předeslal na představení projektu Jan Hajer, vrchní ředitel pro zdravotní péči skupiny AKESO. Dodal, že jako velký problém současné medicíny vnímá její roztříštěnost, byť disponuje odborníky i specializovanými ambulancemi, ovšem neslouží pacientům komplexně.

„My jsme přišli s novým cílem. Nechceme, aby se pacient dál ztrácel mezi odborníky,“ poukázal Hajer. Podle něj má jít o plynulý proces péče v jednom centru od prevence přes diagnostiku,ale i operativu, rehabilitaci a psychologickou podporu.

„Naší hlavní snahou je, aby se pacient dostal co nejrychleji zpět do svého aktivního života, jehož kvalita bude na nejvyšší možné úrovni,“ popsal a zdůraznil, že nepůjde jen o vznik další kliniky pohybové a sportovní medicíny: „Vytváříme nejkomplexnější systém péče.“

Digitální obraz pacienta

Pacienta, ať už profesionálního, či jen hobby sportovce, provede procesem koordinátor péče stvořený umělou inteligencí. Ten odebere komplexní anamnestická data. „A to nejen o chorobách, ale i o návycích, o tom, jak člověk sportuje, jak se vyživuje, jaké má vztahy se svým okolím. Na základě toho všeho jsme pak schopni dělat datové analýzy a vytvářet digitální obraz pacienta,“ upřesnil Hajer s tím, že jde o naprostý základ personalizované medicíny.

Lékař následně dostane komplexní strukturovanou zprávu dříve, než se pacient dostaví do ordinace. Koordinátor ho tímto neopustí, ale provede ho i následnými potřebnými procesy, které budou pro zdravotní stav pacienta aktuálně nutné. Jako hlavní přínos projektu děkan FTVS Miroslav Petr zdůraznil možnost praxe pro jejich studenty, pro kterou dosud nebyl prostor. „Máme nejen učitele trenérství, ale i fyzioterapie, dlouhodobě etablovaný studijní program, a nikdy jsme neměli klinické zázemí pro naše studenty,“ uvítal změnu Petr.

Vznik nové kliniky uvítal také předseda České společnosti tělový chovného lékařství (ČSTL) Martin Matoulek. Jde podle něj o velkou šanci přinést do medicíny metodiky sportu, tréninku či zvýšení zdatnosti. „On se pohyb z medicíny vytratil. Od 90. let sportovní medicína získala nádech něčeho špatného. Přesto že u nás byla na vysoké úrovni, po řád jsme byli bráni jako pracovní lékařství pro sportovce, což nejsme,“ okomentoval. Naději spatřuje i pro lidi vyššího věku.

Na snímku zleva: Sotirios Zavalianis – majitel zdravotnického holdingu AKESO, Miroslav Petr – děkan FTVS UK, Paris Charalampidis – ředitel pro PR a marketing AKESO holding a.s. a Roman Šebrle

„Dnes se dožíváme 80, 90 let, a když zachováme sval, tak tréninkové metody jsou úplně stejné, akorát s omezením,“ podotkl Matoulek s tím, že na otevírajících se nových možnostech bude ČSTL ráda spolupracovat.

Klinika vyroste na základech Ústavu preventivního a sportovního lékařství v areálu FTVS. Práce budou zahrnovat rekonstrukci, vybudování technického zázemí, vzduchotechniky, pořízení přístrojů a osazení personálem. Otevření se očekává začátkem roku 2028.

Vstoupit do diskuse

Zatěžkávací zkouška prověřila kvalitu Dvoreckého mostu

Nejčtenější

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

Vězení i vyhoštění. Soud potrestal nebezpečného vraha, který utíkal z Bohnic

Obžalovaný Jaroslav Jarynyč u Obvodního soudu pro Prahu 8

Cizinci, který loni na podzim dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, uložil soud pětileté vyhoštění z ČR a sedmiměsíční vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí. Pondělní verdikt není...

26. ledna 2026  13:46

Na FTVS UK vznikne nová klinika. Nabídne péči nejen sportovcům, ale i veřejnosti

Na snímku zleva: Roman Šebrle, Paris Charalampidis – ředitel pro PR a marketing...

Na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS) vyroste do dvou let Klinika pohybové a sportovní medicíny, nejmodernější v Česku.

26. ledna 2026  13:42

Poplach na velkém pražském terminálu. K podezřelému zavazadlu vyjel i pyrotechnik

ilustrační snímek

Policie dnes zhruba na hodinu uzavřela dopravní terminál na pražském Zličíně kvůli kontrole odloženého zavazadla. Provoz byl po dobu uzavření místa výrazně omezený. Autobusy MHD byly odkloněny do...

26. ledna 2026  12:18,  aktualizováno  13:32

DPP objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T, nasadí je na nových tratích

Škoda 52T ze zkušebního provozu s cestujícími v rámci procesu homologace.

Pražský dopravní podnik (DPP) objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T. Obdrží je příští rok. Oznámili to zástupci podniku a hlavního města Prahy. Celkem jich bude 71. Prvních dvacet tramvají jezdí v...

26. ledna 2026  13:30

Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...

26. ledna 2026  13:10

Ucpané nábřeží už neobjedete. Praha 1 chystá omezit průjezd Petrskou čtvrtí

Premium
Na hluk si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé ulice, kde se nachází...

Další část Prahy 1 čeká omezení vjezdu. Po nočním zákazu ve značné části centra, který platí od léta 2024, nyní připravuje první městská část podobné opatření i pro celou Petrskou čtvrť, a tentokrát...

26. ledna 2026

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude od března Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Čtyřicetiletá Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na...

26. ledna 2026,  aktualizováno  12:15

Opilý řidič narazil při parkování do tramvaje. Nadýchal téměř čtyři promile

Srážka automobilu a tramvaje v ulici M. Horákové v Praze 6. (26. ledna 2026)

Dnes ráno se v ulici Milady Horákové v Praze 6 srazilo auto s projíždějící tramvají Následná dechová zkouška u řidiče osobního vozu ukázala téměř čtyři promile alkoholu. Incident dál vyšetřují...

26. ledna 2026  10:35

Kde jiní končí, Globus začíná. Řetězec spouští vlastní rozvoz zákazníkům

Rozvoz zboží zákazníkům zajišťuje technologicko-logistická společnost DODO....

Řetězec Globus zahajuje vlastní rozvoz nákupů objednaných přes e-shop. Služba bude dostupná prostřednictvím webu Globusonline.cz, kde zákazníci najdou zhruba 30 tisíc položek včetně potravin z...

26. ledna 2026  9:25

Byznys z papíru. Filmový sníh rodinné firmy se objevil i ve Hvězdných válkách

Generální ředitel společnosti CIUR Michal Urbánek (16. ledna 2026)

Michal Urbánek je součástí společnosti CIUR od jejího založení v roce 1991. V té době ale v podniku nepracoval oficiálně, jelikož mu ještě nebylo osmnáct let. Studoval střední školu a svým rodičům,...

26. ledna 2026

Ví, co si skutečně myslí. Podnikatelka čte v lidském podvědomí

Hana Kloučková, Confess

Na začátku byly dvě kamarádky z marketingu a touha zjistit, co v reklamě doopravdy funguje. Cestu našly, aniž by musely klást otázky. Co se lidem honí hlavou, totiž dokážou ve výzkumné organizaci...

26. ledna 2026

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.