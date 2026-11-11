11. listopadu 2026
Kvíz: Poprvé, podruhé, potřetí! Otestujte se ve světě aukcí umění
Víte, co znamená příklep, kdo je licitátor nebo co znamenají bílé rukavičky na konci aukce? Svět aukcí výtvarného umění má svá pravidla, rituály i rekordy, o kterých se běžně nemluví. Prověřte své znalosti o slavných českých malířích, nejdražších obrazech i o tom, jak to v aukční síni skutečně chodí.
Obsah vznikl ve spolupráci s Galerií KODL.
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