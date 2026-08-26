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Kvíz: Krajem drahých kovů i uranu. Co znáte o hornictví ve středu Čech?

26. srpna 2026

Stříbro, olovo, ale také uran dobývali v průběhu staletí z nitra země havíři na Příbramsku. Dolovalo se také v Kutné Hoře nebo u Berouna, a střední Čechy se tak pyšní bohatou hornickou historií. Co o ní víte?

Otázka 1/20

Která bájná postava podle Hájkovy kroniky pronesla větu „Vidím vrch březový, který jest stříbra uvnitř plný“?

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