26. srpna 2026
Kvíz: Krajem drahých kovů i uranu. Co znáte o hornictví ve středu Čech?
Stříbro, olovo, ale také uran dobývali v průběhu staletí z nitra země havíři na Příbramsku. Dolovalo se také v Kutné Hoře nebo u Berouna, a střední Čechy se tak pyšní bohatou hornickou historií. Co o ní víte?
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