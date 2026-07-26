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Kvíz: 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Jak se zapsali v Praze?

26. července 2026

Letohrádek královny Anny, Colinovo mauzoleum či třeba Zlatá ulička. Ověřte si, jak dobře znáte tu část pražské historie, která je spjatá s Habsburky. Od jejich nástupu na český trůn uplynulo 500 let.

Otázka 1/21

Která stavba je považována za nejčistší příklad renesanční architektury v tuzemsku?

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