26. července 2026
Kvíz: 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Jak se zapsali v Praze?
Letohrádek královny Anny, Colinovo mauzoleum či třeba Zlatá ulička. Ověřte si, jak dobře znáte tu část pražské historie, která je spjatá s Habsburky. Od jejich nástupu na český trůn uplynulo 500 let.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.