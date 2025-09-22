Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Martin Polívka
  15:19
Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

Jak řekl ředitel záchranky Pavel Hrdlička, jde o součást pravidelné obměny vozového parku. Auta se záchranáři snaží měnit do nájezdu 200 tisíc kilometrů nebo pěti let v provozu.

„Výměna by měla být pokud možno průběžná, protože je sice pěkné získat najednou velké množství aut, ale pak také najednou doslouží a je znovu potřeba velká investice,“ vysvětlil ředitel.

Zdravotničtí záchranáři z Plzeňského kraje mají novou flotilu automobilů. V pondělí jich převzali sedm, celkem jich do konce letošního roku dostanou 25. (22. září 2025)
Zdravotničtí záchranáři z Plzeňského kraje mají novou flotilu automobilů. V pondělí jich převzali sedm, celkem jich do konce letošního roku dostanou 25. (22. září 2025)
Zdravotničtí záchranáři z Plzeňského kraje mají novou flotilu automobilů. V pondělí jich převzali sedm, celkem jich do konce letošního roku dostanou 25. (22. září 2025)
Zdravotničtí záchranáři z Plzeňského kraje mají novou flotilu automobilů. V pondělí jich převzali sedm, celkem jich do konce letošního roku dostanou 25. (22. září 2025)
7 fotografií

„Snažíme se hospodařit úsporně, ale nešetříme na věcech opravdu zásadních, jako jsou investice do vozového parku,“ doplnil.

Na základny v Plzni-Doubravce, v Plzni na Borech, v Kralovicích a Rokycanech tak po dnešku zamíří čtyři vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu B na podvozku Volswagen Crafter. Na základny v Plzni-Lochotíně, ve Vlčicích a Stodu umístí záchranky tři nové Seaty Tarraco, které slouží v setkávacím systému rendez-vous.

V rámci projektu Modernizace vozového parku ZZS PK – vozidla financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu poputuje do kraje postupně během letošního roku celkem 25 automobilů. Sedm z nich jsou Seaty Terraco, 13 bude na podvozku Volkswagen Crafter a dva na podvozku Volkswagen Transporter.

Záchranka má nová auta, je v nich větší komfort pro pacienty i lékaře

K tomu do kraje přibudou tři nová auta XXL na podvozku VW Crafter pro transport nadměrných osob. Projekt předfinancoval sumou 122 milionů korun Plzeňský kraj. „Věřím, že modernizace vozového parku přinese zkvalitnění péče a záchranu dalších lidských životů,“ konstatoval hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.

Záchranáři se chystají pořídit také speciální vozidlo na podvozku VW Amarok, které bude určeno pro podporu velkých zásahů týmu speciálních činností, který je schopen řešit situace velkých infekcí, radiace nebo podobných událostí. Na koupi jednoho z nich přispěje i město Plzeň, na jehož území záchranka uskutečňuje celou třetinu svých výjezdů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Táhni do Kyjeva, řvali v Plzni na Fialu. Okamura nabízel pivo za 15 korun

Označení vlastizrádce či nacistické prase, k tomu pískot. Tomu všemu čelil premiér Petr Fiala na předvolební akci v Plzni, kam ve středu dorazily na čtyři stovky příznivců seskupení SPOLU a několik...

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:19

Červená karta pro Vydru správně udělena, řekla komise. Za faul Preciada žlutá stačila

Červená karta pro Preciada za faul na Spáčila? Ne, posouzeno správně. Neudělení žluté karty Mercada za faul loktem do obličeje Palusky? Posouzeno špatně. Červená karta pro Matěje Vydru? Ano,...

22. září 2025  13:03

Chodívali po něm Škodováci. Jeřáb v noci usadil most nad výpadovku z Plzně na Vary

Obří jeřáb usadil v noci na pondělí konstrukci historického svařovaného Faltusova mostu přes výpadovku na Karlovy Vary u Chotíkova. Téměř stoletá konstrukce, která pochází z areálu plzeňské Škodovky,...

22. září 2025  12:47

Řidič kamionu se vyhýbal protijedoucímu autu a převrátil se do příkopu

Vážná dopravní nehoda uzavřela v pondělí časně ráno silnici z Plzně na Folmavu u České Kubice. Řidič kamionu tam sjel do příkopu a s kolosem se přetočil na bok. Podle policie se vyhýbal...

22. září 2025  12:26

Na kamion jsme nestříleli, hájí se Ukrajinci u soudu. Svědkyně viděla prak

Na lavici obžalovaných u Okresního soudu Plzeň-sever v pondělí usedli dva cizinci, kteří se zpovídají z obecného ohrožení. Podle žalobkyně letos v lednu na dálnici D5 při předjíždění rozbili kamionu...

22. září 2025  11:39

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Léto se s Českem rozloučilo tropickým dnem, nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně

V Česku druhý den v řadě padaly teplotní rekordy. V neděli je zaznamenalo 21 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně, kde naměřili 30,4...

21. září 2025  18:40

Rally Pačejov 2025: výsledky, program, startovní listina, mapy

Mistrovství České republiky v rallye má za sebou poslední závod. Napínavé souboje viděli diváci při Rally Pačejov v sobotu 20. a v neděli 21. září 2025, vítězem se stal Jan Kopecký. V našem článku...

21. září 2025

Panák opět s páskou. Rozhodnutí trenéra, ale nemám problém si ji vzít, říká

Kvůli zranění odehrál do soboty v této sezoně pouze dva soutěžní zápasy. Přesto mu kouč fotbalové Sparty Brian Priske věřil a nasadil ho do náročného utkání s Plzní. „Moc jsem toho neodehrál a na mé...

21. září 2025  8:40

Hosté se v Plzni cítí dobře, nehoní je bulvár, nastínila ředitelka Finále

Hvězdou letošního filmového festivalu Finále Plzeň, který startuje 26. září a potrvá do 1. října, bude americký scenárista Eric Kaplan. Muž, který stojí za seriály jako Futurama či Teorie velkého...

21. září 2025  7:11

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

20. září 2025  19:39,  aktualizováno  20:36

V Třinci se tleskalo soupeři. Moc fajn přivítání, poděkoval fanouškům Jeřábek

Jakub Jeřábek byl v Třinci tři sezony. Má s ním dva tituly, leč od tohoto extraligového ročníku je hráčem Plzně. Do Werk Arény proto v pátek dorazil jako soupeř. Byť se dočkal vřelého přivítání,...

20. září 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.