Po 12 letech utichly zvony na plzeňské katedrále, kvůli opravě zvonové stolice

  12:34
Zvony v katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni dočasně utichly. Stalo se tak po dvanácti letech, kdy bylo všech pět zvonů usazeno do kostelní věže, která je nejvyšší v Česku. Důvodem je plánovaná oprava zvonové stolice.
Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.

Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.
Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.
Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.
Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.
Zvony utichly v úterý a znovu by se měly rozezvučet 1. února. Je ale možné, že firma stihne zvonovou stolici opravit dříve.

Zvony i dřevěnou stolici kontroluje a udržuje správa katedrály svatého Bartoloměje pravidelně. Odborníci provádějí také různé zkoušky a analýzy. Nikdy totiž ve zvonici nebylo pět zvonů a zvonová stolice musí udržet úctyhodných 13,5 tuny.

Nové zvony se vznesly k plzeňské katedrále, poprvé se rozezní v lednu

„Zvonice je vystavena extrémnímu počasí. Nyní se na ní objevily praskliny a je zapotřebí některé trámy vyztužit. Jde o preventivní opatření,“ vysvětlila Markéta Baštová ze správy katedrály s tím, že do oprav nebude nutné investovat větší finanční obnos.

Jde o první větší údržbu zvonové stolice od roku 2014, kdy byla do věže usazena. Oprav se ujala také stejná tesařská firma, která ji tehdy vyrobila.

Věž katedrály, která je nejvyšší kostelní věží v České republice a patří mezi vyhledávané turistické cíle, bude po dobu oprav přístupná i nadále. „S výjimkou 13. a 14. ledna, a to z důvodu bezpečnosti. Například zde budou probíhat prašné práce a firma bude muset nosit materiál,“ vysvětlila Baštová.

Nové zvony rozechvívají plzeňskou věž. Nebezpečí nehrozí, říká architekt

Před 12 lety bylo do věže usazeno všech pět zvonů. Z původních zbyl jen Prokop, který byl odlitý po velkém požáru věže v roce 1835 a nebyl za války zrekvírován. Ty ostatní nově zhotovil zvonař Petr Rudolf Manoušek, peníze na ně se vybraly mezi Plzeňany a věřícími. Poprvé se nad Plzní rozezvučely 17. ledna 2014.

Zvonař Petr Rudolf Manoušek přivezl z Holandska třetí ze čtyř zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni.
Do věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni se vrací pětice zvonů - čtyři nové a jeden vyčištěný (18. 11. 2014)
Do věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni se vrací pětice zvonů - čtyři nové a jeden vyčištěný (18. 11. 2014)
Do věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni se vrací pětice zvonů - čtyři nové a jeden vyčištěný (18. 11. 2014)
Největší je bezmála pětitunový Bartoloměj. „Zvoní spolu se zbylými zvony jen při významných událostech, jako jsou třeba Vánoce, Velikonoce,“ upřesnila Baštová.

Zvon Marie a Jan zvoní ve všední dny třikrát – v 7.30, 12.00 a v 18.00 hodin. V pátek a v neděli pak čtyřikrát.

