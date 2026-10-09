Zubní centrum Nerudovka získalo ve veřejné zakázce v hodnocení nabídek nejvyšší počet bodů. Výběr poskytovatele schválila Rada Plzeňského kraje.
Přestože od roku 2026 přešla odpovědnost za organizaci pohotovostních služeb na zdravotní pojišťovny a hejtmanství už nemá povinnost tuto službu zajišťovat, Plzeňský kraj ji bude i nadále financovat nad rámec svých zákonných povinností. Chce tak zachovat její dostupnost pro obyvatele regionu.
Zubní pohotovost bude v pracovních dnech fungovat od 18 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a ve dnech pracovního klidu od 8 do 20 hodin.
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Součástí nového nastavení je také posílení personální kapacity. V pracovních dnech a o víkendech a svátcích v dopoledních hodinách budou péči současně zajišťovat dva zubní lékaři a dva zdravotničtí pracovníci, v odpoledních hodinách o víkendech a svátcích pak jeden lékař a jeden zdravotnický pracovník.
Změní se také zázemí pro pacienty. Součástí pracoviště bude čekárna s nejméně 20 místy k sezení a elektronický vyvolávací systém, který má zpřehlednit odbavování pacientů.
„Zubní pohotovost už sice není službou, kterou by měl kraj ze zákona povinnost zajišťovat, přesto ji chceme pro naše obyvatele zachovat a dál zlepšovat. Nové nastavení přinese nejen dostatečné personální zajištění, ale také důstojnější podmínky pro pacienty díky větší čekárně a vyvolávacímu systému. Chceme, aby lidé při akutních potížích věděli, že se mají kam obrátit,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.
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Smlouva bude uzavřena na období od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2030. Celková nabídková cena za zajištění služby činí 48,4 milionu korun. Stávající poskytovatel zubní pohotovosti EUC klinika na Denisově nábřeží v Plzni podepsala v prosinci 2023 smlouvu na poskytování zubní pohotovosti na léta 2024 až 2026 v hodnotě přes 19,5 milionu korun, stávající smlouva, ne na tři, ale na čtyři roky je tedy o 148 procent vyšší.
Ročně navštíví zubní pohotovost na Denisově nábřeží kolem 10 tisíc pacientů. Do nového výběrového řízení se EUC klinika již nepřihlásila.
Od ledna 2026 zajišťuje zubní pohotovost pro Klatovsko a Domažlicko Klatovská nemocnice. Poskytuje se postupně u jednotlivých stomatologů v jejich vlastních ordinacích na Klatovsku a Domažlicku. Pohotovost je o víkendech a svátcích od 8 do 12 hodin.
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Kraj chce zřídit ordinaci pro ty, kteří nemají svého stomatologa
Původně se počítalo s faktem, že součástí zubní pohotovosti bude i takzvaná nízkoprahová ordinace pro lidi, kteří nemají zubaře a nemají ani dost peněz na návštěvy ordinací zaměřené na nadstandardnější výkony s doplatkem. Od tohoto nápadu ale kraj upustil, protože na plán nekývly pojišťovny.
Podle dřívějšího vyjádření náměstka hejtmana pro zdravotnictví Tomáše Soukupa z ANO je složité vykazovat pojišťovně nízkoprahovou ordinaci. Pacienti by se totiž museli u nízkoprahového stomatologa zaregistrovat, což by už nebyla nízkoprahová záležitost. Kraj by podporoval jednoho konkrétního lékaře. To by pak bylo nezákonné zjednání konkurenční výhody proti ostatním zubařům. „Proto jsme od přípravy upustili,“ dodal Soukup.