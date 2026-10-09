Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zubní pohotovost v Plzni převezme Nerudovka. Kraj za ni dá přes 48 milionů

Jitka Kubíková Šrámková
  11:09

Lidé čekají na ošetření před zubní pohotovostí na Denisově nábřeží v Plzni.(25. 1. 2022) | foto: Petr Eret, MAFRA

Zubní pohotovost v Plzeňském kraji bude mít zajištěný provoz i pro období let 2027 až 2030. Dosavadního provozovatele EUC kliniku Plzeň na Denisově nábřeží vystřídá Zubní centrum Nerudovka. Za zajištění zubní pohotovosti na tři roky kraj zaplatí přes 48 milionů korun.

Zubní centrum Nerudovka získalo ve veřejné zakázce v hodnocení nabídek nejvyšší počet bodů. Výběr poskytovatele schválila Rada Plzeňského kraje.

Přestože od roku 2026 přešla odpovědnost za organizaci pohotovostních služeb na zdravotní pojišťovny a hejtmanství už nemá povinnost tuto službu zajišťovat, Plzeňský kraj ji bude i nadále financovat nad rámec svých zákonných povinností. Chce tak zachovat její dostupnost pro obyvatele regionu.

Zubní pohotovost bude v pracovních dnech fungovat od 18 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a ve dnech pracovního klidu od 8 do 20 hodin.

Zubní pohotovost v Plzni zahlcují pracovníci z ciziny, chybí i lékaři

Součástí nového nastavení je také posílení personální kapacity. V pracovních dnech a o víkendech a svátcích v dopoledních hodinách budou péči současně zajišťovat dva zubní lékaři a dva zdravotničtí pracovníci, v odpoledních hodinách o víkendech a svátcích pak jeden lékař a jeden zdravotnický pracovník.

Změní se také zázemí pro pacienty. Součástí pracoviště bude čekárna s nejméně 20 místy k sezení a elektronický vyvolávací systém, který má zpřehlednit odbavování pacientů.

„Zubní pohotovost už sice není službou, kterou by měl kraj ze zákona povinnost zajišťovat, přesto ji chceme pro naše obyvatele zachovat a dál zlepšovat. Nové nastavení přinese nejen dostatečné personální zajištění, ale také důstojnější podmínky pro pacienty díky větší čekárně a vyvolávacímu systému. Chceme, aby lidé při akutních potížích věděli, že se mají kam obrátit,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.

Zubní pohotovost nechce nikdo dělat, kraj vypíše výběrové řízení znovu

Smlouva bude uzavřena na období od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2030. Celková nabídková cena za zajištění služby činí 48,4 milionu korun. Stávající poskytovatel zubní pohotovosti EUC klinika na Denisově nábřeží v Plzni podepsala v prosinci 2023 smlouvu na poskytování zubní pohotovosti na léta 2024 až 2026 v hodnotě přes 19,5 milionu korun, stávající smlouva, ne na tři, ale na čtyři roky je tedy o 148 procent vyšší.

Ročně navštíví zubní pohotovost na Denisově nábřeží kolem 10 tisíc pacientů. Do nového výběrového řízení se EUC klinika již nepřihlásila.

Od ledna 2026 zajišťuje zubní pohotovost pro Klatovsko a Domažlicko Klatovská nemocnice. Poskytuje se postupně u jednotlivých stomatologů v jejich vlastních ordinacích na Klatovsku a Domažlicku. Pohotovost je o víkendech a svátcích od 8 do 12 hodin.

Kraj chce zřídit ordinaci pro ty, kteří nemají svého stomatologa

Původně se počítalo s faktem, že součástí zubní pohotovosti bude i takzvaná nízkoprahová ordinace pro lidi, kteří nemají zubaře a nemají ani dost peněz na návštěvy ordinací zaměřené na nadstandardnější výkony s doplatkem. Od tohoto nápadu ale kraj upustil, protože na plán nekývly pojišťovny.

Podle dřívějšího vyjádření náměstka hejtmana pro zdravotnictví Tomáše Soukupa z ANO je složité vykazovat pojišťovně nízkoprahovou ordinaci. Pacienti by se totiž museli u nízkoprahového stomatologa zaregistrovat, což by už nebyla nízkoprahová záležitost. Kraj by podporoval jednoho konkrétního lékaře. To by pak bylo nezákonné zjednání konkurenční výhody proti ostatním zubařům. „Proto jsme od přípravy upustili,“ dodal Soukup.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Ostatky barona Starcka se vrací do hrobky, v rakvi našli milionový poklad

Do kostela sv. Jana Křtitele ve Městě Touškově na Plzeňsku přivezli...

Mimořádná událost čeká v sobotu obyvatele Města Touškov na Plzeňsku. V kostele svatého Jana Křtitele se uskuteční zádušní mše za barona Jana Antonína Starcka, který žil v letech 1808 až 1883, a jeho...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Místo obratiště má být blíž zástavbě tramvajová smyčka. Místní se obávají hluku a otřesů

Projekt na točnu tramvají v Plzni na Vinicích narazil na odpor.

Značný rozruch vyvolala na Severním Předměstí Plzně změna projektu na vybudování tramvajové trati, která má sloužit především obyvatelům sídlišť Vinice a Sylván. Dotčení lidé v posledních dnech...

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...

Zubní pohotovost v Plzni převezme Nerudovka. Kraj za ni dá přes 48 milionů

Lidé čekají na ošetření před zubní pohotovostí na Denisově nábřeží v Plzni.(25....

Zubní pohotovost v Plzeňském kraji bude mít zajištěný provoz i pro období let 2027 až 2030. Dosavadního provozovatele EUC kliniku Plzeň na Denisově nábřeží vystřídá Zubní centrum Nerudovka. Za...

9. října 2026  11:09

Na ryby i v říjnu. Přehled závodů, kde můžete poměřit síly a přihlásit se na poslední chvíli

Metro.cz
Štika, královna vod – i tu bude možné na závodech ulovit.

Rybářské pruty ještě není čas uklízet. Říjen přináší závody napříč Českem, od lovu kaprů přes přívlač až po muškaření. Zapojit se mohou zkušení rybáři, začátečníci i děti, někde dokonce zdarma....

9. října 2026  10:30

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...

8. října 2026  17:15,  aktualizováno  21:43

Chtěl být poslancem i senátorem, nyní je expolitik ve vězení a čelí další obžalobě

Premium
Václav Prokůpek přichází do soudní síně. (8. října 2026)

Čtyřiapadesátiletý Václav Prokůpek se chtěl stát v minulosti poslancem i senátorem, byl například jedničkou na krajské kandidátce Dělnické strany. Jeho jméno nyní ale na žádné kandidátce do obecních...

8. října 2026  17:51

Místo obratiště má být blíž zástavbě tramvajová smyčka. Místní se obávají hluku a otřesů

Projekt na točnu tramvají v Plzni na Vinicích narazil na odpor.

Značný rozruch vyvolala na Severním Předměstí Plzně změna projektu na vybudování tramvajové trati, která má sloužit především obyvatelům sídlišť Vinice a Sylván. Dotčení lidé v posledních dnech...

8. října 2026  10:47

Masakr v rodině. Nožem ubodal bratra, otce málem. Odsoudili ho za opilství

Premium
Tomáš B. při příchodu na červnové jednání soudu.

Osm let ve věznici s ostrahou, pak na neurčito v zabezpečovací detenci. Tak potrestal soud devětadvacetiletého Tomáše B., který v Plzni ve stavu toxické psychózy před dvěma lety ubodal bratra a nožem...

7. října 2026  13:43

Plzeňský Lev po skalpu Skelleftey: Zase jsem si zahrál víc hokej. Ale znám svoji roli

Plzeňský útočník Jakub Lev slaví s Lukášem Strnadem rozhodující gól na 3:2 v...

Podobné momenty v posledních měsících už hokejový útočník Jakub Lev zažívá zřídka. V úterý večer v duelu Ligy mistrů proti švédské Skelleftee si ho o to víc užil. Ještě neutichla euforie z...

7. října 2026  12:21

Žena vyváděla v kavárně. Napadla zákaznici a vyhrožovala, že podnik podpálí

ilustrační snímek

Dramatické okamžiky zažili v úterý kolem půl druhé odpoledne zákazníci kavárny v centru Plzně. Postarala se o to šestatřicetiletá žena, která bezdůvodně začala napadat hosty i obsluhu a vyhrožovala,...

7. října 2026  10:01

Plzeň zůstává v Lize mistrů stoprocentní. Liberec rozhodl duel v prodloužení

Plzeňský útočník Adam Měchura slaví gól se spoluhráči v utkání Ligy mistrů...

Souboj dvou dosud stoprocentních týmů hokejové Ligy mistrů ovládla Plzeň, když v závěrečné pětiminutovce využila dvojnásobnou přesilovku a otočila duel se Skellefteå na 4:2. Liberec doma...

6. října 2026  17:30,  aktualizováno  22:09

Pozvu vás k sobě. Po obří Letné chystá Ztracený koncerty na šumavské louce

Po osmé hodině se na pódiu objevil Ztracený. Na diváky čeká podle pořadatelů...

Po největším koncertu své kariéry na Letenské pláni přichází Marek Ztracený s jeho naprostým opakem. Místo desetitisíců diváků pozve fanoušky na šumavskou louku v rodné Železné Rudě, kde odehraje...

6. října 2026  13:57

Plzeň – Skellefteå v TV: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů, sázkové kurzy

Plzeňští hokejisté se radují z gólu.

Hokejisty Plzně čeká v Lize mistrů atraktivní souboj o první místo. V pátém utkání základní části přivítají švédského mistra Skellefteå AIK. Oba týmy zatím prošly soutěží bez ztráty bodu a už...

6. října 2026  11:19

Exnáměstek ministra kultury Šašek míří do vedení Českého rozhlasu

Michal Šašek na snímku z roku 2025

Bývalý politický náměstek na ministerstvu kultury za ODS Michal Šašek získal významné postavení ve veřejnoprávním rozhlase. Od 15. října převezme řízení regionálních studií Český rozhlas Plzeň a...

6. října 2026  10:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.