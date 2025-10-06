Ztráta nemocnic kraje bude letos rekordní, příští rok má být ještě hůř

Jitka Kubíková Šrámková
  10:02
Ztráta nemocnic Plzeňského kraje je letos naplánována na 490 milionů korun, což je rekord v historii kraje. V příštím roce už by to mělo být odhadem 650 milionů. Hejtmanství vinu svaluje na návrh nové úhradové vyhlášky pro rok 2026, opozice zase na vedení kraje.

Klatovská nemocnice | foto: Martin Polívka, MF DNES

Opozice plzeňskému hejtmanství vyčítá, že zvýšení je příliš strmé a může nakonec vést k nápadu na privatizace nemocnic.

„Úhradová vyhláška pro příští rok zvýhodňuje nemocnice přímo řízené ministerstvem, které již nyní mají na účtech přes 32 miliard korun. Kraje pak musí suplovat úhradovou vyhlášku. Jako hejtman ostře odmítám toto jednání,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan z ANO.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje na příští rok vyhlášku s náklady 562,8 miliardy korun, o 6,5 miliardy korun vyššími než příjmy. V definitivním znění musí být vyhláška zveřejněna do konce října.

„Dohodovací řízení o vyhlášce už bylo ukončeno, teď je rozhodnutí, jak bude vyhláška vypadat, na straně ministra,“ vysvětlil Alan Sutnar, náměstek pro léčebnou péči krajské Stodské nemocnice. Vyhláška tedy není definitivní, a může se změnit.

Kraj přidal nemocnicím na platy, zaměstnanci dostanou o 1 400 korun víc

Vedení kraje upozorňuje i na to, že se zvětšují rozdíly mezi platbami za výkony ve fakultních nemocnicích, jejichž zřizovatelem je ministerstvo, a mezi menšími nemocnicemi, kam patří i čtyři akutní nemocnice Plzeňského kraje. „Třeba za operace kyčelních kloubů nebo i za porody dostávají fakultní nemocnice mnohem víc,“ upozornil Farhan.

Na to si různá vedení kraje stěžují ale dlouhodobě. Vyplývá to z toho, že každý rok pokrývá kraj ztráty nemocnic, které jsou nazývané SOHZ neboli platby za službu obecného hospodářského zájmu. Třeba v roce 2023 bylo SOHZ 368, loni 371,5.

Bývalý náměstek hejtmana Pavel Hais z Pirátů, který je v krajském zastupitelstvu v opozici, před volbami řekl, Farhanova ostrá kritika úhradové vyhlášky je jeho předvolební kampaní, protože se chce dostat z posledního místa kandidátky ANO do parlamentu.

Farhan to odmítl s tím, že se jen pere za vyšší platby pro krajské nemocnice. Za to nyní bojuje i Asociace českých a moravských nemocnic v čele s Michalem Čarvašem, podle kterého menším nemocnicím budou v roce 2026 chybět dvě miliardy.

Hais si myslí, že zvýšení SOHZ z 371,5 na letošních zhruba 490 milionů je moc velký skok. V této souvislosti kritizuje letošní plošné zvýšení platů o 1 400 korun pro každého zaměstnance nemocnic Plzeňského kraje, což přišlo hejtmanství na zhruba 70 milionů.

„Nařídil to předseda ANO všem hejtmanům za ANO. Ti by ale při zvyšování platů měli brát ohled i na výkonnost jednotlivých nemocnic,“ říká Hais. „Když zvyšování mezd nadiktují politici, management je tam zbytečný, to je strašně nebezpečné,“ dodává.

Nemocnice kraje loni opět snižovaly ztráty, pomohly jim úhrady za covid

Ukazuje to na příkladu Domažlické nemocnice, kde SOHZ stouplo ze 70 milionů v roce 2024 na asi 130 až 140 v letošním roce. „Protože se tam stejně jako jinde zvedly mzdy, ale nemocnice nemá výkonnost, eviduje se tam velká neefektivita,“ nastínil Hais.

„Když jsem vedl zdravotnictví, neefektivitu jsme řešili i ve Stodské nemocnici, kde se našlo řešení v podobě zrušení porodnice. Výkony se tam nakonec zvedly v oblasti jednodenní chirurgie a efektivita se zvýšila, Stodská nemocnice je na cestě být nejlepší v kraji. Je to jen o managementu,“ vysvětlil Hais.

Podle něj je takto skokové zvyšování SOHZ velmi nebezpečné, protože může vést k tomu, že už politici na ztráty nemocnic nebudou chtít přispívat a může dojít k nápadu nemocnice zprivatizovat.

Na to reagoval Sutnar. „Úhradová vyhláška má obory, které jsou lépe a které jsou hůře placené, soukromý subjekt nemůže počítat s žádnou dotací, proto hůře placené obory může rušit. V současné době tyto méně lukrativní obory zajišťují právě krajské nemocnice,“ vysvětlil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidiče na turbokřižovatce zaskočila sanitka, netrpěliví chodci ignorují červenou

Nově upravenou okružní křižovatkou v Plzni na Borských polích, takzvaným turbokruhákem, projížděla při pondělní ranní špičce auta bez větších obtíží. Na semaforech, které provoz křižovatky řídí, se...

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Třetí nejvyšší obytný dům v České republice plánují postavit v Plzni jen kousek od zdejší Techmanie. Projekt pojmenovaný Sisters budou tvořit dvě vedle sebe stojící věžovité budovy spojené proskleným...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou,...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Ztráta nemocnic kraje bude letos rekordní, příští rok má být ještě hůř

Ztráta nemocnic Plzeňského kraje je letos naplánována na 490 milionů korun, což je rekord v historii kraje. V příštím roce už by to mělo být odhadem 650 milionů. Hejtmanství vinu svaluje na návrh...

6. října 2025  10:02

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

5. října 2025  17:37,  aktualizováno  18:13

Plzeň je prioritou, ale ve sněmovně mám šanci změnit legislativu, váhá Zarzycký

Preferenční hlasy vynesly primátora Plzně Romana Zarzyckého z ANO z 19. místa kandidátky až na první pozici, a získal tak mandát poslance. Jestli do sněmovny půjde, nebo zůstane na primátorském...

5. října 2025  12:36

Ochránci vykoupili louku u Rabí, žije na ní kriticky ohrožený soumračník

Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí dárců louku nedaleko města Rabí na Klatovsku, na které žijí vzácní motýli. Lokalita na úbočí vrchu Líšná o rozloze 0,56 hektaru je domovem například...

5. října 2025  7:53

Náskok ANO před SPOLU nebyl v Plzni tak velký jako jinde. Výsledky voleb podrobně

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 jasně zvítězilo hnutí ANO. Po něm následovalo SPOLU a STAN. Jinak tomu není ani v Plzeňském kraji. Jaké byly výsledky voleb v Plzni a okolí?

4. října 2025  21:15

Úspěch ANO v Plzeňském kraji. Primátor i hejtman přeskákali celou kandidátku

Volby do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s 37,31 procenta hlasů, druhá je koalice SPOLU složená z KDU-ČSL, ODS a TOP 09, která má 20,99 procenta. Preferenční...

4. října 2025  16:18,  aktualizováno  19:44

V obci na Rokycansku museli přerušit volby kvůli hořící popelnici

Ve Strašicích na Rokycansku museli kvůli požáru popelnice před restaurací, ve které je jedna ze tří volebních místností v obci, v sobotu ráno přerušit volby. Požár byl nahlášený kolem čtvrt na devět.

4. října 2025  12:42

Kolony a dlouhé čekání na zelenou. Semafory na turbokřižovatce stále upravují

Před týdnem vjeli řidiči poprvé na kompletně přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. O víkendu si šoféři hlavně testovali, jak se přes něj dá projet. V pondělí pak přišla tvrdá...

4. října 2025  10:29

Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

Byl to těžký direkt, po kterém litvínovská aréna na moment utichla. Do konce pátečního duelu 11. kola extraligy zbývalo jen 43 vteřin, když plzeňský útočník Lukáš Strnad sám před brankou šikovně...

4. října 2025  9:57

Pohraničníky střídají turisté. Na Čerchově otevírají horskou chatu

Na Čerchově, nejvyšší hoře Českého lesa, se v sobotu poprvé otevře turistům nová horská chata s restaurací a jednoduchým ubytováním. Chata vznikla přestavbou bývalé roty pohraničníků.

4. října 2025  6:22

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně minulé sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

3. října 2025  19:20

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.