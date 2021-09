Plzeňská základka má 13 tříd v karanténě, covid chytili očkovaní učitelé

Učitelé si nechali udělat PCR test na základě příznaků nemoci a ne na základě testování ve škole. „Naočkovaní učitelé se totiž na začátku školního roku netestovali,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky Alena Hessová.

Při hromadném testování minulý týden zachytila škola pozitivní antigenní test u jednoho žáka, covid pozitivitu ale následný PCR test nepotvrdil.

Žáci z uzavřených tříd, se kterými přišli covid pozitivní kantoři do styku, projdou PCR testy a v případě negativního výsledku testu se za 14 dní vrátí do školy. Nyní je čeká čtrnáctidenní karanténa.



„Část žáků už testy prošla a zatím jsou všichni negativní. Přesný počet nevím, protože vše jde přes hygienu,“ sdělila Hessová.

Na otázku, jestli by byla pro pokračování testování žáků, které skončilo minulý týden, odpověděla, že zatím na to konečný názor nemá. „Ale jisté je, že je to ohromná zátěž pro školy. Zasahuje to do vyučování a výsledkem posledního testování byl jeden záchyt, který se následně nepotvrdil,“ sdělila.

Vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Plzni Petra Langová uvedla, že k zavření školy zatím nedojde. „To by muselo být zavřených 30 procent tříd, což zatím není,“ sdělila. Podle výpočtu je nyní ve škole uzavřeno 27 procent tříd.

„Uvidíme, jak se situace vyvine, jak dopadnou testy dětí ze všech tříd, zhodnotíme také rizikové kontakty,“ vysvětlila Langová.

V celém kraji testy ve školách odhalily 28 covid pozitivních. Například v okrese Domažlice a Klatovy. „V kraji se nejedná o masivní výskyt covid pozitivních ve školách,“ uvedla Langová.

Potvrdil to i ředitel krajské hygienické stanice Michal Bartoš. K případnému pokračování testů sdělil, že základní monitoring by potřebný byl.