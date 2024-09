Dívka, která pobodala dva spolužáky, se do školy už nevrátí. Ředitel to vítá

Ředitel základní školy v Komenského ulici sdělil, že dostal informaci o tom, že zákonní zástupci dívky podali žádost, aby jejich dcera mohla chodit do jiné školy. „Vyžádali si též u nás její dokumentaci,“ dodal Ivan Rybár.

Přiznal, že toto rozhodnutí vítá. Sám již dříve řekl, že pokud by dívka chtěla nadále pokračovat v docházce na domažlické škole, nemá žádné prostředky, aby tomu zabránil. Obavu, zda se dívka vrátí, měly nejen děti ze třídy, kde zaútočila, ale i z ostatních tříd, a také jejich rodiče. Kam dívka nastoupí, ředitel nesdělil.

Situace ve škole se podle něj uklidnila. Třináctiletá dívka skončila po útoku na psychiatrii. Podle serveru Novinky.cz je prozatím ve výchovném ústavu, kde se vzdělává a zároveň s ní pracují odborníci. Soud tak pravděpodobně učinil takzvané předběžné opatření a nejpozději do tří měsíců se bude věcí znovu zabývat.

Incident se stal druhý den nového školního roku. Třináctiletá dívka, která propadla do sedmé třídy, s nožem pobodala děvče a chlapce z osmé třídy. Další žák utrpěl šok. Útočnici zpacifikovala učitelka spolu s ředitelem.

Zraněné školáky nejprve ošetřila záchranná služba a poté lékaři v nemocnici. Lékaři je pak oba propustili do domácího léčení, jejich zranění nebyla vážná.

Proč školačka na své bývalé spolužáky zaútočila, není jasné. Podle MF DNES byla velmi samotářská. Špatně se učila a neměla ve třídě ani ve škole téměř žádné kamarády. „Vletěla do třídy s nožem v ruce a bodla spolužáka a spolužačku. Spolužáka do břicha, spolužačku zezadu pravděpodobně do zad. Bylo to strašně rychlé, pak začal zmatek a ze třídy všichni vybíhali,“ popsal jeden z žáků školy.

Nezletilá dívka je podezřelá z pokusu o vraždu. Protože jí ale ještě nebylo 15 let, nemůže jít do vězení. Může ale skončit ve výchovném ústavu. Pokud byla nepříčetná, čeká ji ochranné léčení.