Zřícení stropu na motokárové dráze v Plzni zranilo dva muže

Autor: ,
  20:21aktualizováno  20:42
Na podzemní motokárové dráze v Plzni došlo v sobotu k nehodě, při níž se zřítila část stropu. Propadl se jí bezdomovec, který spadl z výšky zhruba osmi metrů. Zranil se jednačtyřicetiletý muž, stejně jako šestačtyřicetiletý jezdec v motokáře, na kterou trosky dopadly. Okolnostmi události se zabývá policie. Informovala o tom televize Prima.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Muž se propadl plexisklem, které na dráhu v ulici U Ježíška přivádí denní světlo. O pádu muže z výšky zhruba osmi metrů televizi řekl zástupce hasičů Pavel Valm. „Záchranáři na místě události ošetřili dva muže. Mladší muž utrpěl zranění následkem pádu z výšky. Oba muži pak byli transportováni pozemní cestou do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí zdravotnických záchranářů Plzeňského kraje Karolína Korčíková.

Podle vedoucího odboru komunikace a marketingu plzeňského magistrátu Jana Švábka byly po dohodě s nájemcem strženy podhledy nad dráhou tak, aby se situace už neopakovala.

„Samozřejmě dojde k opravě plexiskla,“ dodal. V pondělí se sejdou zástupci města a provozovatele dráhy. Na dráze začal úklid, závodit by se na ní mohlo podle provozovatele znovu za několik dnů, uvedla Prima.

13. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:42

