Muž se propadl plexisklem, které na dráhu v ulici U Ježíška přivádí denní světlo. O pádu muže z výšky zhruba osmi metrů televizi řekl zástupce hasičů Pavel Valm. „Záchranáři na místě události ošetřili dva muže. Mladší muž utrpěl zranění následkem pádu z výšky. Oba muži pak byli transportováni pozemní cestou do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí zdravotnických záchranářů Plzeňského kraje Karolína Korčíková.
Podle vedoucího odboru komunikace a marketingu plzeňského magistrátu Jana Švábka byly po dohodě s nájemcem strženy podhledy nad dráhou tak, aby se situace už neopakovala.
„Samozřejmě dojde k opravě plexiskla,“ dodal. V pondělí se sejdou zástupci města a provozovatele dráhy. Na dráze začal úklid, závodit by se na ní mohlo podle provozovatele znovu za několik dnů, uvedla Prima.