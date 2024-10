Želva obrovská nakladla vejce. Mláďata by byla senzací, doufá plzeňská zoo

Žádné zoologické zahradě v Česku se zatím mláďata nepodařilo odchovat. V rámci celé Evropy byla úspěšná jen jedna britská zoo. „Pokud by se naše želvy vylíhly a podařilo se je odchovat, byl by to přinejmenším v českých a slovenských zoo primát,“ řekl mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Čtyřiadvacetiletá samice želvy obrovské nakladla v expozici tropického pavilonu 31 vajec 17. října. Jedná se o její již třetí snůšku, která se ale od těch dvou předchozích zásadně odlišuje.

„Byla totiž nakladena naráz a samicí pečlivě zahrabána. Předtím vejce nakladla postupně a byla různě roztroušená,“ popsal mluvčí s tím, že když teraristé zjistili, že želva vejce nakladla a jsou v pořádku, měli neskutečnou radost.

Aby se vejcím jim nic nestalo, nebyla třeba rozšlapána, vykopali je a vložili pro lepší kontrolu do inkubátoru, kde budou zajištěny klíčové podmínky pro úspěšnou inkubaci, a to teplota a vlhkost. „Je to obvyklá praxe,“ vysvětlil mluvčí s tím, že ani mláďata se k dospělým jedincům nedostanou. Ušlapali by je.

„Držte nám palce, pokud se vylíhnou a podaří se je odchovat, bude to obrovský unikát. Pokud vše půjde tak, jak má, mláďata by se měla začít líhnout přibližně za 120 dní, tedy v půlce února,“ vypočítal Vobruba.

„V případě odchovu by se jednalo o celosvětovou senzaci,“ řekl Ondřej Trávníček, kurátor plazů.

Plzeňská zoo chová želvy obrovské od roku 2004. Aktuálně má tři samce a jednu samici. Tento druh se dožívá nejméně 120 let, nejstarší želvě obrovské bylo dokonce 255 let. Takže ta plzeňská právě vstoupila do dospělosti.

Zoo množí několik druhů želv. Raritou je chov želv ostruhatých, kterým se v Plzni od roku 1998 vylíhlo téměř 600 mláďat.