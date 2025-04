„Z první říjnové snůšky vajec samice želvy obrovské se mláďata nevylíhla. Samice i samci jsou ještě mladí a vejce nebyla oplozená,“ vysvětlil mluvčí Zoologické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Dodal tak trochu s úsměvem, že vzhledem k tomu, že se želvy obrovské dožívají věku 150 až 200 let, mají na rozmnožení poměrně dost času. Aktuálně má plzeňská zoo celkem tři páry želv, většině je přes dvacet let, jedné přes třicet.

Trochu smutně pak dodal, že teraristé doufali, že se mláďata v lidské péči přeci jen narodí. Čtyřiadvacetiletá samice, které říkají Habibi, totiž v říjnu vůbec poprvé nakladla vejce najednou a pečlivě je zahrabala. Do té doby je kladla postupně a různě je po terariu tropického pavilonu roztrousila. Ošetřovatelé se tak domnívali, že dospěla a zázrak by se stát mohl.

Snůšku vykopali, vajíčka vložili do inkubátoru a čekali přibližně 120 dní, až se mláďata začnou líhnout. Happy end se ale nekonal.

Žádné zoologické zahradě v Česku se zatím mláďata želvy obrovské nepodařilo odchovat. V rámci celé Evropy byla úspěšná jen jedna britská zoo.

Nicméně Habibi nakladla stejným způsobem další dvě snůšky, a to v listopadu a v lednu, takže naděje na zázrak stále je. „Vajec je kolem dvaceti a výhledově by se měla začít líhnout během několika týdnů. Délku procesu ovlivňuje inkubační teplota,“ upozornil Vobruba s tím, že nejde tak přesně určit den, kdy se želvičky dostanou ze skořápky.

Pokud samice bude klást vajíčka stále stejným způsobem, to znamená hluboko do země a nebudou poškozená, ošetřovatelé je vždy vyndají a vloží do inkubátoru. „Je to běžná praxe,“ vysvětlil mluvčí s tím, že ani narozená mláďata se k dospělým tvorům nedostanou, protože by je zkrátka ušlapali.