Plzeňská zoologická zahrada se pyšní novými přírůstky. Těmi jsou tři mláďata vzácných varanů modrých. Zoo si navíc připsala světový unikát. Z jednoho vajíčka se totiž vylíhla dvě jednovaječná mláďata. Jsou sice menší, než jejich sourozenec, ale mají se čile k světu.

„První mládě se vylíhlo na Halloween 31. října. Pak se stala raritní událost. O týden později, tedy 7. listopadu, se z jednoho vejce vylíhla další dvě mláďata,“ pochlubil se unikátem chovatel Filip Hais.

Přiznal, že měl trochu obavu, jestli se nevylíhnou třeba srostlá siamská dvojčata. „Naštěstí se to nestalo a jsou to krásná dvojčata. Udělalo nám to velkou radost,“ dodal Hais s dovětkem, že dvojčata jsou vzhledem k tomu, že byla v jednom vejci, velikostně i na váhu zhruba poloviční, než jejich sourozenec, který se vyvíjel v jednom vejci. „Vypadají ale krásně a zdravě.“

Podle něj není nikde na světě zdokumentované, že by se z jednoho vejce vylíhla dvě mláďata varanů modrých. „U jiných ano, ale u těchto ne,“ tvrdí chovatel.

Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se vylíhla z jednoho vejce, což je dosud nepopsaný světový unikát. Na snímku vlevo je sourozenec, který byl ve vejci sám. Vpravo jsou dvojčata. (20. listopadu 2025)
Varan modrý. Plzeňská zoo jich aktuálně chová jedenáct. (20. listopadu 2025)
Varan modrý. Plzeňská zoo jich aktuálně chová jedenáct. (20. listopadu 2025)
Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se vylíhla z jednoho vejce, což je dosud nepopsaný světový unikát. (20. listopadu 2025)
Chovatel Filip Hais představuje mládě vzácného varana modrého. Vzadu je dospělý jedinec. (20. listopadu 2025)
Jeho kolega zoolog Karel Kodejš doplnil, že jedináček měl při vylíhnutí 11 gramů, jednovaječná dvojčata kolem šesti gramů. Za dospělé je lze považovat zhruba ve třech letech. „Snůšky bývají většinou oplozené kolem čtyř let,“ podotkl Filip Hais. Samice se dožívají kolem deseti let, samci zhruba o pět let více.

V Akva Teře na Palackého třídě aktuálně chovají 11 varanů s tyrkysově modrým zabarvením. Poslední tři mláďata jsou již čtvrtou plzeňskou generací, předtím se mláďata vylíhla v roce 2022.

První pár se do Plzně dostal v roce 2004 jako zvíře zabavené z pašování, protože právě plzeňská a pražská zoo jsou záchytnými zahradami pro tato zvířata.

Vzácné zmije mají mláďata, pavoučí ocas se jim zatím nevyvinul

„Poprvé jsme odchovali varany modré v roce 2006. Spolu s kolínskou zoo jsme byli vůbec první institucí na světě,“ připomněl úspěch mluvčí Zoologické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

„Varan modrý je endemitem indonéského ostrova Batanta, což je ostrov v západní části Nové Guinei. Ostrov Batanta je ze všech ostrovů nejmenší, má něco přes 400 kilometrů čtverečních, což rozlohou připomíná Prahu. Nikde jinde na světě tento druh varana nežije, proto je ze všech druhů varanů nejvzácnější,“ vysvětlil unikátnost chovu Kodejš.

Varani žijí v deštných pralesích a palmových porostech. Dorůstají do délky až kolem jednoho metru, ocas tvoří až polovinu délky. Díky jejich štíhlému tělu, dlouhému ovíjivému ocasu a dlouhým prstům s ostrými drápy se tito varani dokážou velmi obratně pohybovat po stromech. Živí se hmyzem a drobnými obratlovci. Mláďatům dávají chovatelé malé cvrčky.

