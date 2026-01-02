První letošní přírůstek a hned rarita. V plzeňské zoo se narodil vzácný varan

Autor:
  14:28
Prvním letošním přírůstkem se pochlubila plzeňská zoologická zahrada. Jedná se o mládě varana plodožravého. Kromě toho, že se narodil 1. ledna, je unikátní především proto, že se ho podařilo odchovat naposledy před sedmi lety a to v zoo v USA.
Fotogalerie3

První přírůstek letošního roku v plzeňské zoo a hned rarita. Je jím mládě varana plodožravého. (1. ledna 2026) | foto: Tomáš Winkelhöfer

„Hned ráno 1. ledna našli chovatelé v inkubátoru čerstvě vylíhlé poslední mládě z loňské snůšky varanů plodožravých,“ informuje o prvním letošním přírůstku mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

První přírůstek letošního roku v plzeňské zoo a hned rarita. Je jím mládě varana plodožravého. (1. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Jde o přírůstek extrémně unikátní. A to nejen proto, že jde o první mládě v letošním roce.

„Varan plodožravý je druh klasifikovaný IUCN jako zranitelný, v přírodě obývá jen úplně nejjižnější část ostrova Luzon na Filipínách a přilehlé ostrůvky. V lidské péči se jedná o vzácně chovaný, natož rozmnožovaný druh,“ zdůvodnil výjimečnost kurátor studenokrevných živočichů Karel Kodejš.

Tento druh varanů chová pouze osm institucí v USA a tři v Evropě. Poslední odchov v zoo proběhl v roce 2018 v Los Angeles.

Využili zkušenosti ze zahraničí

V Plzni najdou návštěvníci varany plodožravé v pavilonu Filipíny, kde se po úhynu jednoho zvířete v roce 2024 a získání samce na jaře roku loňského nachází chovný pár.

„Samec a samice u nás žijí zvlášť v propojitelných teráriích, kde jsou spolu v kontaktu přes mříž. V létě byla patrná vzájemná náklonnost, která by mohla znamenat ovulaci samice. Zvířata jsme proto k sobě pustili a na rozdíl od předchozích pokusů tentokrát ani po několika dnech nedošlo k napadání a dokonce bylo pozorováno i páření,“ popsal Kodejš.

Sní patnáct tisíc termitů denně. Poslední mládě roku je unikát olomoucké zoo

Ke snůšce pak došlo v polovině srpna a vejce následně přesunuli do inkubátoru. „Při nastavení inkubačních podmínek jsme využili publikované zkušenosti z odchovů na Filipínách a v USA,“ uzavírá kurátor úspěšný proces.

Mláďata jsou prozatím v chovatelském zázemí. I když podle označení ´plodožravý´ mají ještěři ve svém jídelníčku zejména rostlinnou složku, v Plzni jim chutnají třeba borůvky, mláďata prozatím žerou jen hmyz a myší holátka. „Ovoci zřejmě přijdou na chuť teprve časem,“ dodává Kodejš.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Fiasko při zavádění systému za miliony, systém Croseus na kraji končí

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni. (1. února...

Fiaskem končí pro plzeňské hejtmanství zavedení systému Croseus od společnosti Dynatech. Softwarový systém měl mimo jiné zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a posílit dohled kraje nad nimi....

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

Během měsíce zachránila tři lidi. Byl to totální autopilot, vzpomíná žena

Premium
Hana Koreisová z Rokycan zřejmě nikdy nezapomene na události z loňského května....

Hana Koreisová z Rokycan nejspíš nikdy nezapomene na loňský květen. Během měsíce zachránila osmadvacetiletá žena tři lidské životy. Nejprve svoji maminku, která kvůli skrytému nádoru na mozku dostala...

Muž ztratil při placení nákupu ledvinku naditou penězi, měl však štěstí na nálezkyni

Muž zapomněl při placení na samoobslužné pokladně ledvinku. Měl štěstí, našla...

O velkém povánočním dárku může hovořit muž, který pár dní po svátcích zapomněl v plzeňském obchodě ledvinku. Kromě dokladů a platebních karet v ní ukrýval i vysokou hotovost. Měl ale štěstí, ledvinku...

První letošní přírůstek a hned rarita. V plzeňské zoo se narodil vzácný varan

První přírůstek letošního roku v plzeňské zoo a hned rarita. Je jím mládě...

Prvním letošním přírůstkem se pochlubila plzeňská zoologická zahrada. Jedná se o mládě varana plodožravého. Kromě toho, že se narodil 1. ledna, je unikátní především proto, že se ho podařilo odchovat...

2. ledna 2026  14:28

Plzeň zahájí přípravu. Chceme vyhrát pohár a dostat se výš v lize, říká Šádek

Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím.

Vyhrát domácí pohár, uspět v Evropské lize a vylepšit čtvrtou pozici v domácí nejvyšší soutěži. „Abychom příští sezonu zase hráli v Evropě,“ přeje si Adolf Šádek, generální ředitel fotbalové Plzně.

2. ledna 2026  13:30

Meteorologové varují před silným větrem. Hrozí i sněhové jazyky a na horách závěje

Ilustrační snímek

Výstraha, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), varuje před silným větrem zejména ve Středočeském a Jihočeském kraji, na Ústecku a na Vysočině. Ve vyšších polohách se budou tvořit i...

2. ledna 2026  11:12

Nový rok v Plzeňském kraji: další parkovací zóny, opravené silnice i nové lávky

Oprava dálnice D5 poblíž Boru u Tachova. (30. března 2025)

Rok 2026 bude v Plzeňském kraji plný změn. Plzeň rozšíří zóny placeného parkování a začne půjčovat elektrokola. Ve městě by letos měly vzniknout také dvě lávky. Na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem...

2. ledna 2026  10:38

Silvestrovské oslavy v Plzni skončily také amputací části prstu a popáleninami

Plzeňští městští policisté vyjížděli ke zhruba desítce případů odpalování...

Záchranáři v Plzeňském kraji během silvestrovské noci ošetřovali muže, u nějž museli amputovat článek prstu. U dalšího potom ošetřovali popáleniny prvního stupně. Městští policisté vyjížděli ke...

1. ledna 2026  11:51

Ocenění od prezidenta i belgického krále. Pro koho byl rok 2025 výjimečný

Ocenění (horní řada zleva): student z Ukrajiny Daniil Danylov, Kristýna...

Mnoho osobních úspěchů, vítězství i veřejných uznání a ocenění za ně přinesl rok 2025 lidem spojeným s Plzeňským krajem. Čtenářům iDNES.cz připomínáme některé z nich.

1. ledna 2026  9:34

Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den později obvinili tamní kriminalisté z neoprávněného užívání cizí věci. Muž, který s vozem havaroval...

31. prosince 2025  12:46

Špatně postavený komín způsobil požár rodinného domu na Plzeňsku

Požár domu ve Starém Plzenci způsobil špatně postavený komín, tři osoby se...

Špatná konstrukce komínového tělesa stála za požárem rodinného domu v Bezručově ulici ve Starém Plzenci. Tři lidé se evakuovali před příjezdem hasičů. Událost se stala na Silvestra před pátou hodinou...

31. prosince 2025  12:08

Za pět měsíců darovala téměř 270 litrů svého mateřského mléka nedonošeným dětem

Dárkyně mateřského mléka Aneta Bundová s manželem Martinem Bundou a dětmi...

Na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni leží nezralá miminka vážící i 500 gramů a k tomu i miminka nemocná. Pokud jejich maminky nemají vlastní mateřské mléko, náhradou k nezaplacení...

31. prosince 2025  10:48

Od hořící dodávky chytl i dům sousedů. Ve voze našli hasiči propanbutanové lahve

Hasiče zaměstnal požár dodávky v Tlučné na Plzeňsku. Oheň se přenesl i na...

V Tlučné na severním Plzeňsku hořela v úterý odpoledne obytná dodávka stojící pod přístřeškem rodinného domu. Oheň se částečně přenesl i na sousední obytný dům. Nikdo nebyl zraněn, škoda bude...

30. prosince 2025  18:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Muž ztratil při placení nákupu ledvinku naditou penězi, měl však štěstí na nálezkyni

Muž zapomněl při placení na samoobslužné pokladně ledvinku. Měl štěstí, našla...

O velkém povánočním dárku může hovořit muž, který pár dní po svátcích zapomněl v plzeňském obchodě ledvinku. Kromě dokladů a platebních karet v ní ukrýval i vysokou hotovost. Měl ale štěstí, ledvinku...

30. prosince 2025  13:34

Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku....

Velké štěstí měla posádka dodávky, která v úterý časně ráno havarovala v Kozolupech na Plzeňsku. Vozidlo vyjelo ze silnice, přejelo travnatý pás, zřítilo se ze srázu na pozemek přímo před vchod domu...

30. prosince 2025  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.