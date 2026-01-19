Plzeňská zoo musela uspat opici, někdo z návštěvníků ji patrně nakrmil

  14:28
Lidé i přes opakované zákazy znovu krmí zvířata v zoologických zahradách. Jeden z posledních případů se odehrál v plzeňské zoo, kde mají špatné zkušenosti zejména u výběhů s primáty a kopytníky. Tentokrát to odnesla opička makaka lvího, museli ji utratit.

Plzeňská zoo musela nechat uspat samici makaka lvího. Někdo z návštěvníků ji pravděpodobně nakrmil. | foto: ZOO Plzeň

„Naše zvířata nemají hlad,“ upozorňuje zoologická zahrada na svém facebookovém profilu v textu nad fotkou opice, která leží na stole veterinární ordinace.

Potíže s návštěvníky, kteří se snaží nakrmit, nebo už dokonce krmí zvířata, řeší zoo během zimních měsíců opakovaně.

„Nejčastějším cílem bývají primáti a kopytníci. U obou zmiňovaných kategorií zvířat to může způsobit problémy vedoucí ke zdravotním potížím, které mohou být neslučitelné se životem,“ upozorňuje Zoologická a botanická zahrada města Plzně.

Je hladová, nestarej se, hájil muž ládování opice čokoládou. Zoo hledá jeho i svědka

Veterináři se nedávno museli uchýlit k eutanazii a uspali jednu ze samic makaka lvího. Právě makakům návštěvníci často házejí jídlo na ostrov nebo ho prostrkávají přímo do klece.

Hlavní příčinou zhoršení zdravotního stavu byla invaginace střeva, což je laicky řečeno vsunutí střeva do sebe. „To způsobí zneprůchodnění střeva, následně jeho nekrózu a sepsi. Na začátku toho všeho mohlo být právě nakrmení návštěvníkem,“ popisují chovatelé.

Apelují tímto na návštěvníky, aby zvířata opravdu nekrmili. Mají své krmné dávky a skutečně hlady netrpí.

Nic špatného jim nedáváme, hájí se návštěvníci

Často se chovatelé setkávají s názorem některých návštěvníků, že jim přece nic špatného nedávají.

„To se sice může na první pohled zdát, ale opak je pravdou. Leckdy může způsobit potíže i obyčejné překrmení. Stejně tak jsou zvířata, která mají individuální krmnou dávku kvůli jejich zdravotnímu stavu nebo věku a komodity, které návštěvník zvířeti podá, mohou jeho zdravotní stav rapidně zhoršit. Jedná se například o alergie, obsah cukru a tak dále,“ vyjmenovali.

Právě kvůli těmto návštěvníkům už zoo zrušila průchozí ostrov s lemury nebo průchozí voliéru s drápkatými opicemi.

„V případě lemurů docházelo prokazatelně k úhynům, které byly způsobené návštěvníky, a to ať nevhodným krmením, tak úrazy, jako byly například vyražené zuby kočárkem,“ uzavírá zoo s tím, že pokud si někdo z návštěvníků chce opravdu zkusit zvířata nakrmit, může využít zážitkové programy, které zoologická zahrada nabízí.

19. ledna 2026  14:28

