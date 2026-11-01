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Zmijím pavoučím se v plzeňské zoo daří, odchovat se je podařilo už podruhé

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  10:10

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V plzeňské ZOO se podařilo opakovaně odchovat zmije pavoučí. Na svět přišla čtyři mláďata. | foto: Kateřina Misíková

Ojedinělý chovatelský úspěch si na své konto připsali v Zoo Plzeň. Podruhé se jim podařilo odchovat zmiji pavoučí. Za prvoodchov přitom zoologická zahrada získala ocenění Bílý slon. Letošní hadí snůška potvrdila, že úspěch nebyl dílem náhody.

„Z chovatelského pohledu je ještě cennější odchov opakovaný, jakési potvrzení toho, že jsou podmínky chovu stanovené dobře a vše funguje jak má,“ uvedl Karel Kodejš, kurátor chovu plazů.

Pečlivě navržená expozice zmijí pavoučích, která do nejmenších detailů napodobuje přirozené prostředí těchto plazů, tak podle něj svůj účel plní.

V plzeňské ZOO se podařilo opakovaně odchovat zmije pavoučí. Na svět přišla čtyři mláďata.

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Ani letos se ale chovatelům nepodařilo sledovat hady při páření. O to napjatější bylo jejich očekávání. „Skončilo ve chvíli, kdy nám samice nadělila snůšku pěti pěkně vypadajících vajec,“ řekl chovatel.

Snůška putovala do inkubátoru, odkud po čtyřiceti dnech vykoukla čtyři letošní mláďata. „Nyní, po měsíci, už můžeme říci, že jsou stabilizovaná a pravidelně si pochutnávají na svých oblíbených gekonech,“ pochvaloval si Kodejš.

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S jídelním lístkem pro zmije pavoučí je ovšem trochu problém. Zatím statečně odmítají pro zoo o poznání snáze sehnatelná mláďata myší.

„U tohoto druhu je to typické. Na mláďata myší přejdou až po zhruba půlročním přemlouvání. Co se dá dělat, jako VIP mláďata si to ostatně mohou dovolit,“ dodal Karel Kodejš.

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