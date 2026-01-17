„Návštěvnost naší zoo za rok 2025 byla čtvrtá nejvyšší v historii,“ informoval o loňské návštěvnosti mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.
Přesněji, turnikety prošlo 491 627 návštěvníků. „Po letech 2022, 2019 a 2023 jde o čtvrtý nejúspěšnější rok v devětadevadesátileté historii zoo,“ upřesnil dále Vobruba s tím, že oproti roku 2024 jde o nárůst o téměř 18 tisíc lidí více.
V porovnání s ostatními zoologickými zahrady v republice, je plzeňská na páté příčce v návštěvnosti a řadí se mezi prvních 15 turistických cílů v Česku.
Plzeňská zoo si v loňském roce připsala hned několik prvenství, a to je možná jeden z důvodů vysoké návštěvnosti.
„Poprvé jsme odchovali například lemury korunkaté, bércouna Petersova, nestora kea, nandu menšího, gundi saharských a zmiji pavoučí,“ vyjmenoval Vobruba.
Plzeňská zoo je jediná na světě, která zmiji pavoučí chová. V září se podařilo odchovat šest mláďat těchto jedovatých horských hadů, kteří jsou unikátní tím, že na konci ocasu mají prodloužené šupiny, což napodobuje pavouka.
V červenci se zoo pochlubila tím, že se narodila dvojčata lemurů korunkatých a stalo se tak v České republice po dlouhých deseti letech. „Jsme momentálně jediní v Česku, kdo tento druh chová,“ upozornil na raritu mluvčí zoo.
Velká radost zavládla v zoo v listopadu, kdy se tam po Marušce a Růžence narodil kluk. Hovoříme o mláděti nosorožce indického. Kluk dostal jméno Apu a návštěvníci ho mohli poprvé spatřit den před Štědrým dnem. Mláděti se daří dobře. Zatímco při narození vážil 50 kilogramů, před Vánocemi to bylo už přes 100 kilogramů.
„Rozmnožili se také vydry říční, zebra bezhřívá, rysové červení, varani modří, krajty zelené, goral, gibon bělolící, kapybary a mnozí další,“ láká k návštěvě Vobruba.
Zahrada během loňského roku přivítala také nové obyvatele. „Vrátili se fenci, zorily malé, nosáli bělohubí, mangusty liščí, mary slaništní, bércouni afričtí,“ pokračuje ve výčtu. Dorazil také nový samec pandy červené, zoborožec světlehlavý, samice kiviho, aguti středoameričtí či čápi černí.
Zoologická zahrada se však musela i s některými zvířaty rozloučit. V únoru veterináři kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu ukončili život patnáctiletému Matesovi, vůdci smečky lvů berberských. Byl otcem 15 mláďat, které zplodil se dvěma lvicemi.
V listopadu postihl téměř jednadvacetiletého samce nosorožce indického Baabuu srdeční kolaps a uhynul. Svého potomka, samečka Apu, se už nedočkal. Narodil se za necelý měsíc po jeho úhynu. Zoo přišla také o posledního šakala čabrakového.
Z Plzně do nových domovů se v loňském roce přestěhovaly také tři lvice berberské, které se narodily v roce 2023, samice kudu velkého či vydry odchované v roce 2024.