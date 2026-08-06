„Ještě před tím, než jsme stihli dokončit jejich expozici, která je nad hřivnatými vlky, dočkali jsme se mláďat,“ informovala s radostí kurátorka chovu Kristýna Rothová.
Trojčata se narodila 22. června. Jejich rodiče dovezli do Plzně loni na podzim. Samec je z německé Zoo Magdeburg a samice ze Zoo Vídeň.
Rothová přiznala, že pohlaví mláďat zatím neznají, protože samice si své potomky pečlivě brání.
„Jakmile budou mláďata jistější, zejména ve šplhání, celou rodinu přestěhujeme do nového výběhu, kde budou moci využívat obrovský dub,“ dodala kurátorka.
Veřejnost nyní savce může vidět v sousedství pand červených. Nosály bělohubé chovala plzeňská zoo již v 60. až 80. letech minulého století. Poté je na dlouhou dobu vystřídali nosálové červení.