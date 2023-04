Večerníčkoví medvědi oslavili dvacetiny, dostali zeleninový dort a košíky

Medvědi, kteří patří u návštěvníků mezi nejoblíbenější zvířata v zoo, měli narozeniny už v lednu. Ale protože v té době ještě spali ve svých doupatech, musela se oslava odložit na pozdější čas.

„Medvědi šli spát mezi 4. a 5. prosincem a letos vstávali přesně na MDŽ 8. března. Jsou ve velmi dobré kondici, zimu snášeli dobře, i teplý prosinec dali úplně suprově,“ řekl jejich ošetřovatel Karel Kuneš.

Letos poprvé nespali na takzvané dřevitce, ale na slámě a štěpkách. „Udělal jsem jim z toho stoh a tam zalezli jako do hnízda a celou zimu jsme o nich nevěděli,“ doplnil. Letos nebušili po zimě na kovové dveře, ale dožadovali se vypuštění funěním.

Medvědi si sami řeknou, jak dlouho chtějí být venku. V těchto dnech vycházejí ven v 8 hodin ráno, pak jdou ještě domů a znovu vylézají po poledni, venku vydrží do 16 hodin. Postupně se jejich čas pobytu na čerstvém vzduchu bude prodlužovat na celý den až do 19 hodin.

Chovatelé si pro medvědí oslavence připravili speciální narozeninové překvapení. Zeleninový dort, čerstvé větve, košíky a další proutěné hlavolamy.

Brtníci se zatím krmí méně a to pouze rostlinami, které jsou i ve volné přírodě. To znamená trávou, senem a větvemi, občas dostanou jablka a sušené ovoce. Až do května hubnou a mají tukové zásoby ze zimy. Maso jim ošetřovatelé dávají zatím jen v malých dávkách. Nejtěžší je Honzík, váží kolem 340 až 350 kilogramů.

Na něj a Elišku se přijel v pátek podívat jejich večerníčkový otec, režisér Václav Chaloupek. „Eliška a Honzík našli v plzeňské zoo domov, který je krásný, je jim tu dobře a perfektně se o ně starají,“ řekl Chaloupek. Na medvědy, které předal zoo zhruba před 20 lety, volal jmény, ale blíže k němu přišel jen Honzík, který však nakonec dal přednost slavnostní potravě.

Lesní medvědí výběh je v provozu od roku 1998, nejvíce najednou hostil až sedm medvědů hnědých. V roce 2020 přišla plzeňská zoo o téměř čtyřicetiletého Pištu, který byl nejstarším medvědem v České republice.