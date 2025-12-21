V České republice jsou medúzária pouze dvě – v Zooparku Chomutov a soukromé v Praze. To, které vznikne v plzeňské zoo, má být největší. „Medúzárium bude velkolepé, jedno z nejrozsáhlejších v Evropě,“ uvedl ředitel Plzeňské a botanické zahrady města Plzně Jiří Trávníček.
Medúzárium vyroste na místě bývalého policejního psince nedaleko výběhu medvědů hnědých a zeber bezhřívých. Půjde o samostatný objekt o ploše téměř 200 metrů čtverečních. Hektarovou plochu odkoupilo město do státu již v roce 2023 za 22 milionů korun.
„Objekt bude věnovaný nejen medúzám, ale i ochraně moří. Chceme jich tam mít stovky od tropických, subtropických po obrovské ze severních moří,“ rozvíjí plány mluvčí zoo Martin Vobruba. V medúzáriu budou akvária od malých až po obrovské s objemem kolem sedmi tisíc litrů vody.
S medúzáriem už počítá rozpočet města Plzně na rok 2026, který minulý týden schválili zastupitelé. Na projektovou dokumentaci je vyčleněno 15 milionů korun.
Zoo již zadala potřebnou studii. Ředitel zoo počítá, že příští rok vypíší výběrové řízení na zhotovitele dokumentace a začnou shánět peníze na vlastní stavbu. Podle něj by se nemělo jednat o závratnou částku, odhadem půjde o desítky milionů. „Doufejme, že do tří let bude medúzárium hotové,“ věří ředitel.
Aktuálně plzeňská zoo nabízí svým návštěvníkům jen jeden druh medúzy. Jedná se o talířovku ušatou. „K vidění je v samostatném akváriu v tropickém pavilonu,“ láká k návštěvě zoo Vobruba.