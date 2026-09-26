Náčelník Ede Kumady postavil v roce 2013 s pracovníky plzeňské zoo chýši zvanou Churuata, kterou návštěvníci mohou spatřit v sousedství voliéry kondorů.
„Letos vytesal ze dvou vzrostlých topolových kmenů dvě lodě o délce pět a devět metrů. Ty se stanou součástí nové expozice věnované přírodě a obyvatelům Jižní Ameriky,“ vysvětlil mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba. Lodě vznikaly přímo před zraky návštěvníků.
Ede Kumady je náčelníkem kmene Yekuana. Ti jsou klíčovými obchodníky Amazonie. Vyrábějí vysoce ceněné dlabané kánoe, takzvané curiaras, se kterými dokážou proplouvat i těmi nejzrádnějšími peřejemi divokých řek. Nejdokonaleji je umí vyrobit čtyřicetiletí až padesátiletí členové komise.
„Slovo yekuana je složenina tří slov a znamená dřevo/strom (iye) + voda (kwawö) + lidé (-ana), tedy lidé od dřeva na vodě,“ vysvětlil Vobruba.
|
Plzeňská zoologická zahrada bude mít medúzárium, má být největší v Česku
Paprsek světla vyrobil svou první loď již v 9 letech a za život celkem 20 velkých. „Standardní curiara vyrábí pět až sedm dní, s pomocníky to jde rychleji,“ dodal mluvčí.
Dalším specialitou kmene Yekuana je tkaní košů. Ženy i muži jsou celosvětově známí pro své složité a geometricky propracované košíkářské umění. Jejich koše, například waja, často zobrazují mytologické symboly, zvířata a kmenovou kosmovizi.