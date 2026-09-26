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Náčelník Paprsek světla je zpět v plzeňské zoo. Z topolů vytesal lodě

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  8:35

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Dennys, náčelník kmene Yekuana, opět zavítal do plzeňské zoo. Tentokrát vytesal dvě lodě. Na snímku je zachycený při výrobě čelenky. | foto: Kateřina Misíková

Před třinácti lety postavil v plzeňské zoo chýši zvanou Churuata, nyní vytesal dvě lodě. Řeč je o Dennysovi, neboli Paprsku světla, který je náčelníkem kmene Yekuana.

Náčelník Ede Kumady postavil v roce 2013 s pracovníky plzeňské zoo chýši zvanou Churuata, kterou návštěvníci mohou spatřit v sousedství voliéry kondorů.

„Letos vytesal ze dvou vzrostlých topolových kmenů dvě lodě o délce pět a devět metrů. Ty se stanou součástí nové expozice věnované přírodě a obyvatelům Jižní Ameriky,“ vysvětlil mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba. Lodě vznikaly přímo před zraky návštěvníků.

Dennys, náčelník kmene Yekuana, opět zavítal do plzeňské zoo. Tentokrát vytesal dvě lodě. Na snímku je zachycený při výrobě čelenky.
Dennys, náčelník kmene Yekuana, opět zavítal do plzeňské zoo. Tentokrát vytesal ze vzrostlých topolů dvě lodě.
Dennys, náčelník kmene Yekuana, opět zavítal do plzeňské zoo. Tentokrát vytesal z topolů dvě lodě.
Dennys, náčelník kmene Yekuana, opět zavítal do plzeňské zoo. Snímek byl pořízený během natáčení dokumentu o něm.
4 fotografie

Ede Kumady je náčelníkem kmene Yekuana. Ti jsou klíčovými obchodníky Amazonie. Vyrábějí vysoce ceněné dlabané kánoe, takzvané curiaras, se kterými dokážou proplouvat i těmi nejzrádnějšími peřejemi divokých řek. Nejdokonaleji je umí vyrobit čtyřicetiletí až padesátiletí členové komise.

„Slovo yekuana je složenina tří slov a znamená dřevo/strom (iye) + voda (kwawö) + lidé (-ana), tedy lidé od dřeva na vodě,“ vysvětlil Vobruba.

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Paprsek světla vyrobil svou první loď již v 9 letech a za život celkem 20 velkých. „Standardní curiara vyrábí pět až sedm dní, s pomocníky to jde rychleji,“ dodal mluvčí.

Dalším specialitou kmene Yekuana je tkaní košů. Ženy i muži jsou celosvětově známí pro své složité a geometricky propracované košíkářské umění. Jejich koše, například waja, často zobrazují mytologické symboly, zvířata a kmenovou kosmovizi.

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