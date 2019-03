V Plzni uhynula po císařském řezu lvice Neyla, spolu s ní i tři mláďata

Samice uhynula přes veškerou snahu ošetřovatelů a veterinárních lékařů uplynulou neděli.

„Neyla čekala trojčata. Bohužel minulé pondělí nastaly během porodu komplikace. Samice nejprve porodila mrtvé mládě a potom už nebyla schopna přirozeně porodit zbývající dvě mláďata,“ sdělil smutnou zprávu mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Veterináři byli proto nuceni přistoupit k císařskému řezu. „Bohužel i zbylá dvě lvíčata se narodila mrtvá,“ dodal Vobruba. U lvice se pak objevily těžké pooperační komplikace a v neděli uhynula.

Neyla přijela do plzeňské zoo spolu se sestrou Tamikou v září 2015. Dvojčata se narodila 1. července 2014 v Hannoveru. Plzeňská zoo do obou samic vkládala velké naděje, že se po několika desítkách let neúspěchů podaří konečně odchovat mláďata.

První úspěch se Matesovi, dnes osmiletému samci, povedl v září 2016, kdy s Tamikou splodil Amiru. O rok později, v listopadu 2017, se Neyle narodil prvorozený sameček Baqir a loni v květnu se trojnásobnou matkou stala Tamika. Kluci dostali jména Deema a Dabir, slečna se jmenuje Damali.

„Posledním potomkem Neyli je samička Luisa narozená loni 27. července,“ upozornil mluvčí.

Nyní je skupina lvů sedmičlenná. O tom, zda zoo přivede další samici, zatím nikdo neuvažuje.

„V současnosti máme pět koťat, o která se musíme postarat do doby, než opustí naši zoo a přesunou se do jiných zahrad, aby tam založila nebo rozšířila chovy. U nás zůstanou zhruba ještě rok a půl,“ doplnil Vobruba.

Samička lva berberského se jmenuje Luisa (29. 9. 2018)