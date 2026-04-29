Neviděli jste ho? Z plzeňské zoo někdo ukradl zelený golfový vozík

  10:34
V zoologické zahradě v Plzni řádil v noci na úterý zloděj. Ukradl elektrický golfový vozík, který slouží k převážení krmiva i zaměstnanců po areálu. Zoo se o pomoc obrací na veřejnost.
Zloděj ukradl z areálu plzeňské zoo zelený elektrický golfový vozík. Na snímku je podobný stroj, který slouží k přepravě krmiva. | foto: ZOO Plzeň

„Ze zoologické zahrady v Plzni byl odcizen zelený golfový elektrický vozík,“ informoval mluvčí Zoologické zahrady města Plzeň Martin Vobruba.

„Prosíme veřejnost o pomoc, kdyby jej kdokoliv kdekoliv nalezl odstavený nebo měl jiný poznatek, aby buď zavolal do zoo na číslo telefonu 378 038 325, nebo informoval přímo Policii České republiky,“ žádá Vobruba.

Vozík zmizel z areálu zoo v noci na úterý. Vypadal podobně jako ilustrační snímek, který zoo sdílí na sociálních sítích. Barvu měl zelenou.

Po zamrzlém rybníce vnikli do zavřené zoo, chtěli vykrást prázdnou kasu

„Vozík sloužil k rozvozu krmiva a dalších věcí a také k převozu zaměstnanců po areálu,“ vysvětlil mluvčí. Zoo jich má k dispozici několik.

Podle policie se neznámý pachatel vloupal do zázemí zoo a odcizil tam kromě vozíku také nářadí a vysílačky.

„Škoda je přes 100 tisíc korun. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Po pachateli pátráme,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

18. ledna 2021
OBRAZEM: Několik premiér, ohromil Šonka. Takto vypadala show v Plasích

Letecký den Den ve vzduchu. Martin Šonka a Extra 300. (26. dubna 2026)

Letiště v Plasích na Plzeňsku patřilo tento víkend největší letecké show na západě Čech. Den ve vzduchu si opět nenechaly ujít tisíce lidí a počasí po oba dva dny bylo pro sledování leteckého umění...

Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku

Premium
Dvaačtyřicetiletý muž z Plzně u soudu. Za pohlavní zneužívání, šíření...

Čtyři roky nesmí samostatně pracovat s dětmi, nastoupí ambulantní sexuologickou léčbu a na zkušební dobu tří let má odložen trest odnětí svobody na dva a půl roku. Plzeňský okresní soud v úterý...

Velké pátrání po čtyřletém chlapci ztraceném u nádraží skončilo nečekaně

Osmiletá dívka z Německa se v neděli odpoledne ztratila v okolí Čerchova na...

Policisté z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, služební kynologie a speciální pořádkové jednotky, také hasiči a specialisté s drony se v pondělí zapojili do hledání malého dítěte. Čtyřletý...

Stromy na náměstí? Populismus a neúcta k historii, říká bývalý šéf památkářů

Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a...

„Vybagrovat na plzeňském gotickém náměstí po celé délce příkop je z kategorie hovadin.“ I takové komentáře přicházejí z odborné komunity na adresu vedení města Plzně. V srdci městské památkové...

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Ilustrační snímek

Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.

Účastníci zájezdu eliminovali zákeřného útočníka. V Česku se objevila asijská sršeň

První potvrzený výskyt sršně asijské v České republice. Obří hnízdo našli...

Letos se poprvé na české území vyskytla nebezpečná sršeň asijské. Místem nálezu byla benzinová stanice u hraničního přechodu v Rozvadově. Jde o invazní druh nebezpečný pro včelstva a volně žijící...

29. dubna 2026  10:34

Řidič zavadil ramenem domíchávače o dráty elektrického vedení, náklaďák shořel

Řidič zavadil ramenem domíchávače o dráty elektrického vedení a vozidlo...

Domíchávač betonu shořel v úterý odpoledne v Heřmanově Huti na Plzeňsku. Plameny pohltily vozidlo poté, co se řidič dotkl ramenem vozu elektrického vedení. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na více...

29. dubna 2026  9:44

Výprava za záchranou dcery skončila rodinnou bitkou, obžalovaných je pět

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Kvůli údajným ústrkům a napadení od rodiny partnera volala mladá žena svým rodičům, aby pro ni hned přijeli. Že se i s malým dítětem chce odstěhovat pryč. Tenhle telefonát přivedl před plzeňský soud...

29. dubna 2026  8:55

Za smrt myslivce zastřeleného při honu na Tachovsku obvinila policie jeho kolegu

Ilustrační snímek

Kriminalisté obvinili z usmrcení z nedbalosti staršího myslivce, který loni v listopadu během honu na Tachovsku nešťastnou náhodou zastřelil svého kolegu. Muži hrozí až šest let vězení.

28. dubna 2026  14:45

Velké pátrání po čtyřletém chlapci ztraceném u nádraží skončilo nečekaně

Osmiletá dívka z Německa se v neděli odpoledne ztratila v okolí Čerchova na...

Policisté z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, služební kynologie a speciální pořádkové jednotky, také hasiči a specialisté s drony se v pondělí zapojili do hledání malého dítěte. Čtyřletý...

28. dubna 2026  12:19

VIDEO: Oblečení dolů a šup do kašny. Plzeňští strážníci načapali dalšího otužilce

Koupací sezona zahájena. Otužilec se koupal v plzeňské kašně

Jen co se oteplilo a kašny na náměstí Republiky v Plzni nechalo město naplnit vodou, už se našel otužilec, který vodní lázeň využil k osvěžení. A vůbec mu nevadily teploty kolem nuly. Jeho počínání...

28. dubna 2026  9:38

Pokus o vraždu v dobřanské léčebně. Jeden pacient škrtil druhého

Zrekonstruovaná vodárenská věž nově slouží pacientům Psychiatrické nemocnice v...

Pokus o vraždu vyšetřují kriminalisté v psychiatrické nemocnici v Dobřanech na Plzeňsku. Jeden pacient tam napadl druhého muže a škrtil ho. Incident se odehrál na uzavřeném oddělení.

27. dubna 2026  16:03

OBRAZEM: Jakeš v něm kázal o přestavbě, teď je kulturák po přestavbě. Jsou v něm byty

Rekonstrukce bývalého kulturního domu v plzeňském Červeném Hrádku je u konce. V...

Přestavba bývalého kulturního domu na okraji Plzně v Červeném Hrádku na bezbariérový dům se specifickými městskými nájemními byty je u konce. Z bývalého pódia, ze kterého v červenci 1989 tehdejší...

27. dubna 2026  15:49

Noc pivovarů se rozšířila do tří krajů. Druhý ročník přilákal tisíce lidí

ilustrační snímek

Druhý ročník Noci pivovarů přilákal ve třech krajích přes pět tisíc návštěvníků. Do akce se zapojilo téměř 50 malých i velkých pivovarů, které nabídly exkluzivní prohlídky míst, kde se vaří pivo a...

27. dubna 2026  14:24

Zima byla v kraji nejdražší za šest let, silničáři vydali přes 313 milionů

Spousty značek vedle cesty upozorňující na díry v silnici aktuálně lemují...

Poslední zima se silničářům v Plzeňském kraji řádně prodražila. Udržení silnic ve sjízdném stavu při častých rozmarech počasí je stálo nejvíc peněz za posledních šest let. Hodně peněz spolknou i...

27. dubna 2026  10:31

OBRAZEM: Několik premiér, ohromil Šonka. Takto vypadala show v Plasích

Letecký den Den ve vzduchu. Martin Šonka a Extra 300. (26. dubna 2026)

Letiště v Plasích na Plzeňsku patřilo tento víkend největší letecké show na západě Čech. Den ve vzduchu si opět nenechaly ujít tisíce lidí a počasí po oba dva dny bylo pro sledování leteckého umění...

26. dubna 2026  19:58

