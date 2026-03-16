„Kostra nosorožce indického s lebkou je jediná v republice. A Baabuu byl tak oblíbené zvíře a taková dominanta plzeňské zoo, že jsem se rozhodl i přes nevoli některých mých kolegů, kterým to připadalo morbidní, tu kostru tady vystavit,“ říká ředitel zoo Jiří Trávníček.
Ten je přesvědčen, že si návštěvníci zaslouží vidět, jak zajímavá je kostra nosorožce, především bizarní lebka s obrovskými čelistmi, jimiž drtí 100 až 150 kilogramů tvrdé trávy a bylin denně, a které vypadají, jako by patřily dinosaurovi.
Zoo tělo zvířete nabídla nejdříve Národnímu muzeu, to ale podle slov Jiřího Trávníčka nemá místo v expozicích a kosti by umístilo v bednách do depozitářů. Proto se s muzejníky domluvil, že kostra zůstane vystavena v Plzni.
Kostru převzal třeboňský preparátor Benjamin Hlivka, který má firmu specializovanou na osteologické preparace zvířat, a připravil ji pro expozici s odborníky z Nizozemska, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. Hlivka už v minulosti preparoval například i kostry slonů či hrocha a jeho služeb využívají muzea z celého světa. Léta s ním spolupracuje i plzeňská zoo.
V zoo uhynul nosorožec indický Baabuu, očekává se ale narození jeho potomka
„Preparace trvala zhruba pět měsíců. Kosti musí projít různými chemickými procesy, odmašťováním, bělením, a pak, teprve až doschnou, může nastat samotné skládání. Na to pozvali naše kamarády z Holandska,“ konstatoval Hlivka. Doplnil, že je skvělé, když je o zvíře takhle postaráno a může i po smrti sloužit lidem ke vzdělávání.
Baabuu ovšem neměl roh typický pro tento druh. Podle ředitele Trávníčka proto, že byl zvědavý, všechno chtěl prozkoumat a roh si úplně ubrousil. Podle Trávníčka je to svým způsobem štěstí, už i v některých zoo v Evropě se stalo, že byli nosorožci zabiti, roh uříznut a poslán do Asie pro účely lidového léčitelství.
V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk
Baabuu byl druhý samec nosorožce indického, kterého plzeňská zoo měla. Byl mimořádně oblíbený u návštěvníků. Narodil se 4. listopadu 2004 v Zoo Basilej ve Švýcarsku a do Plzně dorazil v září 2011, měl nahradit původního samce Beniho a stát se partnerem tehdy tříleté samice Manjuly.
V letech 2014 a 2017 přišly na svět dvě samice, které nyní již žijí v jiných zoo a každá již měla jednoho potomka. Baabuu loni v listopadu po zhruba měsíčních zdravotních potížích podlehl srdečnímu kolapsu. Bylo mu bez pěti dnů 21 let a byl zhruba v polovině délky života obvyklé pro tento druh. Samice Manjula ale byla v té době březí, a tak se necelý měsíc po Baabuuvě úmrtí narodil sameček Apu.
Kostra Baabuua stojí v zastřešené venkovní expozici mezi pavilonem nosorožců a výběhem velbloudů. Zoo je ještě před úplným zpřístupněním ohradí pletivem, aby ji někdo neponičil.
„Chtěl bych ještě upozornit, že kosti a rohovinu využívá čínská medicína na nějaké výrobky, což je samozřejmě nelegální. Ale kdyby někoho napadlo si tady pro tenhle účel kus ulomit, měl by vědět, že kosti prošly tak silnými chemickými procesy, že je na nic podobného použít nelze. Doufám, že to nikdo nebude zkoušet,“ upozornil preparátor Hlivka. V expozici bude kromě oplocení také kamera.