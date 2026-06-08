„Událost je ojedinělá, nic takového se dosud nestalo,“ řekl dále Vobruba.
Proč jinak klidné zvíře ženu napadlo, zoo zatím neví. „Stalo se to při pravidelném večerním krmení. Je to dlouholetá a zkušená ošetřovatelka. Samec klokana ji napadl nečekaně, náhle změnil chování,“ popsal Vobruba.
Detaily zranění mluvčí zoo nezná. Podle serveru Novinky.cz žena utrpěla hluboké tržné rány v horní části těla, když ji klokan srazil na zem a poté do ní kopal.
„Klokan, který na ošetřovatelku zaútočil, zůstal s ostatními ve skupině. Celá skupina je nyní pod trvalým dohledem zoologů,“ dodal Vobruba.
Zranění ošetřovatelky začala prověřovat i policie. „Událost nám oznámena nebyla, ale zaznamenali jsme informace ve veřejném prostoru a věcí se zabýváme,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Klokany obrovské chová zoo dlouhodobě v kombinovaném australském výběhu v jihovýchodní části areálu vedle vstupu do zahrady. Výběhy obývají společně klokani obrovští, velcí a rudí a také ptáci emu. Tělo klokana obrovského měří 100 až 120 centimetrů, mají až metr dlouhý ocas. Samice váží většinou do 40 kilogramů, samci až k 80 kilogramům.