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Krmení skončilo útokem. Ošetřovatelku v zoo zranil klokan, žena je v nemocnici

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  12:41
Dospělý samec klokana obrovského napadl v neděli večer v plzeňské zoologické zahradě při krmení ošetřovatelku. Zraněnou ženu odvezla záchranná služba, stále je v nemocnici, uvedl dnes mluvčí zoo Martin Vobruba.

Klokan obrovský | foto: Zoo Praha

„Událost je ojedinělá, nic takového se dosud nestalo,“ řekl dále Vobruba.

Proč jinak klidné zvíře ženu napadlo, zoo zatím neví. „Stalo se to při pravidelném večerním krmení. Je to dlouholetá a zkušená ošetřovatelka. Samec klokana ji napadl nečekaně, náhle změnil chování,“ popsal Vobruba.

Detaily zranění mluvčí zoo nezná. Podle serveru Novinky.cz žena utrpěla hluboké tržné rány v horní části těla, když ji klokan srazil na zem a poté do ní kopal.

„Klokan, který na ošetřovatelku zaútočil, zůstal s ostatními ve skupině. Celá skupina je nyní pod trvalým dohledem zoologů,“ dodal Vobruba.

Zranění ošetřovatelky začala prověřovat i policie. „Událost nám oznámena nebyla, ale zaznamenali jsme informace ve veřejném prostoru a věcí se zabýváme,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Klokany obrovské chová zoo dlouhodobě v kombinovaném australském výběhu v jihovýchodní části areálu vedle vstupu do zahrady. Výběhy obývají společně klokani obrovští, velcí a rudí a také ptáci emu. Tělo klokana obrovského měří 100 až 120 centimetrů, mají až metr dlouhý ocas. Samice váží většinou do 40 kilogramů, samci až k 80 kilogramům.

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