Zoo zavřenou kvůli covidu odstřihli od plynu, ryby a korály uhynuly

Když přijde Petr Neuman k výběhu pro tygra a zavolá na něj z ochozu jménem, šelma se podívá nahoru za známým hlasem. Jde blíž a pozoruje vetřelce, kteří jsou tam s mužem, jehož zná. Několikrát přejde pod námi a pak si lehne uprostřed svého království, kde má na kopečku velký kmen stromu. Lehá si k němu a vystavuje se slunečním paprskům.

Podobně na hlas Petra Neumana reagují i lvi a další zvířata, která jsou v této zoologické zahradě. Už téměř půl roku neviděla žádné návštěvníky, kvůli protipandemickým opatřením je zahrada uzavřená. Šéf zahrady říká, že je sice optimista, ale má stále větší strach, zda tuto dobu přežijí.

Před dvěma týdny, když přišli lidé do práce, zjistili, že ve všech budovách je velká zima. „Koukali jsme na kotle a všude to hlásilo, že je chybný přísun plynu. To se mi nezdálo a šel jsem se podívat, jestli se nestalo něco s plynoměrem. Otevřel jsem dvířka. Plynoměr tam nebyl,“ popsal Neuman.

Okamžitě volal muži, který mu zprostředkovává výhodnější ceny energií. A také na Pražskou plynárenskou, která plyn dodává.

Mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek vysvětlil, že k odpojení od dodávek plynu nedochází nečekaně. „Firma archivuje všechny upomínky a s poslední je zasílán termín, do jakého data je třeba dlužné zálohy uhradit. Poslední upomínka obsahuje i informaci, že pokud nedojde k úhradě do daného termínu, pak bude se zákazníkem ukončen smluvní vztah,“ vysvětlil Vránek, co odpojení plynoměru předchází.

Jednatel areálu se zoologickou zahradou k tomu uvedl, že jim v lednu přišla do e-mailu zpráva, že nezaplatili dvě měsíční zálohy. „Volal jsem zprostředkovateli. Ten mi řekl, abych si toho nevšímal, že to asi posílá automat. Že je dohodnuté, že za téhle mimořádné situace se zálohy nemusí platit. Na jaře jsme to měli podobně, po otevření jsme pak doplatili vše najednou,“ vysvětlil Neuman.

Pokud nezaplatí, bude ukončen smluvní vztah

Každý den se ptal své účetní, zda je vše v pořádku, žádný další upomínací e-mail nepřišel. A v poště si nikdo podle jeho slov upomínky nevšiml.

Miroslav Vránek z Pražské plynárenské uvedl, že takové dohody firma se zákazníky neuzavírá. „Naše společnost nemá sebemenší zájem na poškození svých zákazníků, naopak se jim snažíme být v této složité době plně nápomocni. Je však třeba, aby zákazník projevil součinnost a problém aktivně řešil. U zákazníků, kteří mají v souvislosti s pandemií znemožněnu svoji podnikatelskou činnost, běžně provádíme, a to i zpětně, úpravu zálohových plateb na možnou minimální částku podle smluvně sjednané četnosti úhrad. Převážně se jedná o čtvrtletní platby,“ popsal Miroslav Vránek. K takovému požadavku musí zákazník doložit aktuální stav plynoměru pro výpočet záloh.

Když před dvěma týdny v Plasích zjistili, že je zoologická zahrada a přilehlý penzion bez plynu, snažili se jeho dodávky co nejrychleji obnovit. Šlo o čas.

Palmy zmrzly, odumřely korály i některé ryby

„Každý den zpoždění znamenal obrovský problém. Protože korály i mořské ryby jsou hodně citlivé na změny podmínek, po pár dnech začaly odumírat tvrdé i měkké korály v akváriích, pak i některé ryby. Pro desítky dalších zvířat museli narychlo koupit elektrické přímotopy, aby to v tehdejších mrazivých dnech zvládla. Jenže to byly tak velké odběry elektřiny, že způsobovaly výpadky sítě.

„Zmrzly nám palmy, některé rostly i 80 let. Jejich hodnota byla obrovská,“ podotkl Petr Neuman.

Plynárny dodávku obnovily po týdnu, když zahrada doplatila zálohy. „Pro obnovení dodávky plynu jsou jasně stanovené podmínky, a to bezdlužnost a uzavření nové smlouvy. Demontáží plynoměru původní smlouva zaniká,“ vysvětlil za plynárny Miroslav Vránek.

Šéf zoo se bojí, aby po devíti letech nebyla letošní sezona pro zoologickou zahradu tou poslední. „I když jsem optimista, pokud nebudeme moci co nejdřív otevřít, mám obavy, co bude dál. Podpora pro nás zatím není, ale zvířata potravu a odpovídající podmínky potřebují neustále,“ řekl Petr Neuman.