Znásilnil školáky a za osahávání dal dívce na zmrzlinu, říká žalobce

Podle spisu sedmapadesátiletý muž loni v červnu znásilnil v sauně plaveckého bazénu v Tachově čtrnáctiletého chlapce.

„Obviněný si nejprve sedl vedle chlapce a hladil ho rukou přes ručník v místě pohlavního orgánu. Když chtěl nezletilý odejít, obžalovaný mu vyhrožoval smrtí. Obviněný mu sahal na pohlavní orgán, strčil si ho do pusy a jednou mu strčil prst do análního otvoru,“ stojí v obžalobě.

Ve spisu také stojí, že ve stejný den a na stejném místě obžalovaný v přítomnosti dvou dospělých lidí opakovaně onanoval.

Svoji sexuální touhu uspokojoval také o několik dní později. Podle žalobce v sauně osahával po celém těle desetiletého chlapce, přičemž ho pevně držel rukou za nohu.

Na svůj mobilní telefon si podle spisu také fotil třináctiletou dívku. „Například jak jí dává pusu a jak mu školačka ukazuje prsa. Pozval ji do svého obchodu a v úmyslu se sexuálně uspokojit jí osahával prsa pod tričkem a olizoval bradavky. Za to jí dal dvacet korun na zmrzlinu,“ uvádí spis.

Voráč podle žalobce souložil a měl orální styk také s tehdy patnáctiletou dívkou, a to hned několikrát. Například v lese za obcí Dobříš. Dívku si pak po styku fotil. „Fotil její přirození, prsa, vytvořil i videa a následně jí za to dával peníze, aby o všem mlčela,“ píše se ve spisu.

Obžalovaný obvinění odmítá. „Jsou to lži od začátku do konce,“ hájí se. „Jsem absolutně nenásilný člověk. Všechny ženský, co jsem měl, by mohly potvrdit, že jsem nikdy nepoužil násilí. Moje heslo bylo - ukaž občanku, pak uvidíme,“ tvrdí Voráč.

Podle státního zástupce ale musel vědět, že školákům v sauně bylo méně než osmnáct let.

Obžalovaný přiznal poměr s patnáctiletou dívkou

Jediné, k čemu se obžalovaný přiznal, byl poměr se zmíněnou patnáctiletou dívkou. „Byli jsme milenci asi tři roky. Sexovat jsme už mohli. Nevěděl jsem, že ji nesmím fotit. Na tom nebylo nic pedofilního,“ tvrdí obžalovaný, který pochází z Prahy.

Podle zákona je sexuální styk povolený mladým lidem od 15 let, ale do 18 let se přitom nesmějí fotografovat a natáčet.

Voráč byl v minulosti už dvakrát trestaný. Za výtržnictví dostal podmíněně půl roku vězení se zkušební dobou na 18 měsíců. Za pohlavní zneužití rok vězení se zkušební dobou na tři roky a nařízeno mu bylo také ambulantní ochranné sexuologické léčení.

Podle znalce bylo loňské jednání obviněného vůči čtrnáctiletému chlapci v sauně motivováno jeho sexuální deviací, konkrétně homosexuální pedofilií. „Jeho pobyt na svobodě je nebezpečný s ohledem na vysoké riziko recidivy,“ stojí v posudku. Znalec proto navrhl ochranné sexuologické léčení v ústavu.

Za znásilnění, výtržnictví a zneužití dítěte k výrobě pornografie nyní obžalovanému hrozí až dvanáct let vězení.